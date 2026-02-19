Daniel Radcliffe aseguró confiar en que el próximo Harry Potter superará su interpretación

El actor Daniel Radcliffe le mandó una carta al nuevo encargado de dar vida a Harry Potter, y no tardó en obtener respuesta.

Daniel Radcliffe , famoso internacionalmente por dar vida a Harry Potter en las películas , expresó su confianza en que Dominic McLaughlin , seleccionado para interpretar al joven mago en la futura serie de HBO , ofrecerá una interpretación incluso más destacada del personaje.

Streaming. La serie de Harry Potter contará con un legendario compositor para su banda sonora

Streaming. Según Warwick Davis, la nueva serie de "Harry Potter" será más fiel a los libros que las películas

En una entrevista para un segmento de YouTube de ScreenRant , Radcliffe fue consultado sobre la adaptación televisiva que cubrirá la historia de los libros de J.K. Rowling a lo largo de ocho temporadas . Con generosidad, Radcliffe señaló que espera que McLaughlin logre superar su propia actuación en este rol emblemático .

“ Estoy seguro de que Dominic va a ser mejor que yo ”, declaró. El actor inglés reflexionó sobre su trayectoria en la saga: “ Aprendí mientras lo hacía. Ahora, al mirar atrás, veo mi trabajo con mucha más amabilidad , y me resulta menos vergonzoso con los años. Pero estuve aprendiendo a actuar durante mucho tiempo en Potter ”.

Con estas declaraciones, Radcliffe mostró una postura abierta frente al cambio generacional que supone la incorporación de nuevos actores a la franquicia .

Más allá de anticipar cómo evolucionará la saga, Radcliffe lanzó un mensaje claro dirigido al público y a los medios: solicitó que se evite insistir en comparar a los intérpretes históricos con los nuevos encargados de los roles centrales.

Imágenes de Harry Potter y el Cáliz de Fuego.

El actor británico explicó que, luego de revelarse el reparto de la próxima adaptación, notó una avalancha de opiniones sobre la supuesta necesidad de “proteger” a los jóvenes actores que tomarán los papeles principales.

El llamado a respetar la transición generacional en la franquicia

Radcliffe aclaró: “Si de verdad la gente quiere hacer eso, una de las cosas que pueden hacer por mí es no preguntar sobre mí ni a Rupert [Grint] sobre esto todo el tiempo”.

Con estas palabras, el actor dejó en claro su intención de que los veteranos del reparto no se transformen en una especie de “fantasmas espectrales” en la carrera de los nuevos intérpretes. “Me gustaría que simplemente los dejen hacer lo suyo. Porque esto va a ser algo nuevo”.

El actor aseguró que espera que la nueva serie logre un nivel superior al de las películas, aunque pidió que los fanáticos y medios eviten comparaciones.

Rupert Grint, que interpretó a Ron Weasley en la saga cinematográfica original, fue citado por Radcliffe como otro de los intérpretes que suele recibir constantes preguntas sobre el rumbo de la franquicia, evidenciando la presión de los medios sobre quienes formaron parte del proyecto.

La serie recién anunciada por HBO pretende trasladar las siete novelas de J.K. Rowling a un formato de ocho temporadas, con la intención de explorar con mayor profundidad tramas y personajes que, según varios fanáticos, quedaron poco desarrollados en la versión cinematográfica.

Daniel Radcliffe cree que el nuevo Harry Potter será aún mejor que él.

La designación de Dominic McLaughlin para encarnar a Harry Potter marca un cambio generacional y artístico, acompañado de una reestructuración total del reparto. La adaptación televisiva busca desarrollar las tramas con mayor fidelidad a los libros, ofreciendo así la posibilidad de reimaginar el mundo creado por Rowling bajo una óptica propia de la pantalla chica.

Rowling mantiene su rol y Radcliffe explora nuevos horizontes

Por su parte, la escritora J.K. Rowling continúa jugando un papel clave en la producción, asegurando la conexión entre la obra original y esta reinterpretación audiovisual.

El actor ha reconocido que espera grandes cosas de la nueva serie, pero que quiere evitar posibles comparaciones.

Alejado de quedar definido únicamente por su papel como el joven mago, Daniel Radcliffe sigue ampliando los horizontes de su carrera. En la actualidad, se encuentra promocionando la comedia deportiva The Fall and Rise of Reggie Dink en NBC, donde encarna a un cineasta desacreditado que intenta reivindicarse a través de la realización de un documental.

Esta producción refleja el interés del actor por experimentar con distintos géneros y formatos fuera del universo de Harry Potter, evidenciando su evolución profesional y su capacidad para adaptarse a las nuevas corrientes del mundo audiovisual.