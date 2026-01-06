Según Warwick Davis, la nueva serie de "Harry Potter" será más fiel a los libros que las películas

La nueva versión de la exitosa serie de fantasía adaptará las siete novelas a lo largo de un extenso período de 10 años.

Warwick Davis aseguró que la futura serie de televisión basada en Harry Potter mantendrá una gran fidelidad a las historias originales de J.K. Rowling . La producción, que llevará las siete novelas a la pantalla, se desarrollará durante una década, con cada libro convertido en una temporada exclusiva para HBO .

Streaming. Serie de Harry Potter: Rupert Grint le escribió al nuevo Ron Wesley para desearle "lo mejor"

La emisión del primer ciclo está prevista para comienzos de 2027 . Gran parte del reparto ya fue confirmado: Dominic McLaughlin dará vida a Harry , Arabella Stanton interpretará a Hermione Granger y Alastair Stout asumirá el rol de Ron Weasley .

Por su parte, John Lithgow se pondrá en la piel de Dumbledore , Nick Frost interpretará a Hagrid y Paapa Essiedu será Severus Snape . Además, Warwick Davis regresará a la saga retomando su personaje del Profesor de Encantamientos y jefe de Ravenclaw , Filius Flitwick , en esta nueva adaptación televisiva .

En una reciente conversación con Times Radio , Davis brindó a los seguidores de Harry Potter un adelanto de la nueva serie . “ Estoy trabajando en ella ahora mismo , pero no puedo decirles nada más que estamos repitiendo esas maravillosas historias , pero con más profundidad y detalle que nunca antes”, señaló.

La nueva versión de la exitosa serie de fantasía adaptará las siete novelas a lo largo de un extenso período de 10 años.

“Son adaptaciones muy fieles del libro”, agregó. “Obviamente, contamos la misma historia, así que hay momentos similares que vivimos como actores en el set. Pero es extraño volver a los mismos estudios, repitiéndolo todo, porque Leavesden es donde rodamos las películas”.

Davis, quien previamente dio vida a un duende cajero en las películas y prestó su voz al personaje de Griphook, no retomará ninguno de esos roles en la nueva versión televisiva.

Warwick Davis dijo dicho que la próxima adaptación televisiva de Harry Potter es más fiel que las películas.

J.K. Rowling y su participación en la nueva serie de Harry Potter de HBO

La próxima adaptación televisiva ha generado polémica a raíz de los comentarios de J.K. Rowling sobre personas trans, así como por su respaldo al fallo de la Corte Suprema británica del año pasado que definió legalmente a la mujer según su sexo biológico.

J.K Rowling la creadora de Harry Potter. J.K Rowling la creadora de Harry Potter.

Las declaraciones de Rowling provocaron un choque público con los protagonistas de las películas, Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, quienes expresaron abiertamente su desacuerdo con sus opiniones.

J.K Rowling es la autora de los libros de Harry Potter.

Radcliffe contó hace poco que se había comunicado con Dominic McLaughlin para brindarle su respaldo. “No quiero ser un espectro en la vida de estos niños, pero solo quería escribirle para decirle: 'Espero que lo pases genial, incluso mejor que yo. Yo lo pasé genial, pero espero que tú lo pases aún mejor'”, expresó.