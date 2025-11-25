Serie de Harry Potter: Rupert Grint le escribió al nuevo Ron Wesley para desearle "lo mejor"

La carta de Grint iba cargada de ánimos y buenos deseos para Stout, el niño seleccionado tras un exigente proceso de casting.

Pocos días antes de que arrancara la filmación de la serie de Harry Potter para HBO , el actor Rupert Grint le escribió una carta al joven Alastair Stout , quien interpretará a Ron Weasley . Grint compartió este gesto en una reciente charla con la BBC , describiéndolo como un simbólico traspaso a los nuevos actores que encarnarán a los personajes icónicos .

La esperada producción televisiva se estrenará en 2027 , según confirmó la propia cadena británica . El mensaje de Grint estaba lleno de palabras de aliento y buenos augurios para Stout , el joven elegido tras un riguroso proceso de audiciones que captó la atención internacional sobre el futuro del mundo mágico concebido por J.K. Rowling .

“ Le escribí antes de que empezaran, como un gesto de relevo ”, explicó Grint en su entrevista con la BBC . “ealmente se trataba solo de desearle lo mejor . Yo me divertí mucho entrando en ese mundo y espero que él tenga la misma experiencia . Es curioso que el ciclo se repita . Me intriga ver cómo será”.

Rupert Grint le mandó una carta al nuevo actor que dará vida a Ron Weasley en la nueva serie.

La selección de Stout representa solo un eslabón dentro del renovado plantel infantil que hereda los roles de personajes ampliamente conocidos por el público , luego de las ocho películas lanzadas entre 2001 y 2011. En esta nueva adaptación , junto a Stout , aparecen Dominic McLaughlin interpretando a Harry Potter y Arabella Stanton en el papel de Hermione Granger .

Dominic McLaughlin (centro), Arabella Stanton (izquierda) y Alastair Stout (derecha) serán los nuevos protagonistas de la serie de Harry Potter. (HBO Max).

El anuncio generó un fuerte sentimiento de nostalgia tanto entre los fans de la saga como entre los actores originales, quienes han mostrado su disposición a brindar apoyo simbólico a la nueva generación. De acuerdo con la BBC, Grint mencionó haber percibido en Stout “un cierto parecido familiar”, mostrando entusiasmo ante la perspectiva de que la serie desarrolle “su propia identidad”.

Daniel Radcliffe envió su apoyo al nuevo Harry Potter

La cadena de mensajes de apoyo no se restringió únicamente al rol de Ron Weasley. Según declaraciones recogidas por “Good Morning America”, Daniel Radcliffe también se comunicó directamente con McLaughlin, el nuevo Harry Potter, ofreciéndole consejos y palabras de motivación. Radcliffe comentó que recibió una “nota muy tierna” en respuesta a su gesto.

El actor se sumó a la iniciativa de Daniel Radcliffe para animar a la nueva generación de magos.

“No quiero ser un espectro en la vida de estos niños, pero solo quería desearle que se lo pase lo mejor posible, incluso mejor que yo — y eso que yo tuve una experiencia fantástica”, relató Radcliffe durante la entrevista en el programa estadounidense.

Al observar las primeras imágenes del renovado trío protagonista, Radcliffe confesó sentirse conmovido: “Solo quiero abrazarlos. Se ven tan jóvenes. Me parece increíble pensar que a esa edad yo estaba haciendo lo mismo, pero es encantador y espero que estén disfrutando”.

El actor se sumó a la iniciativa de Daniel Radcliffe para animar a la nueva generación de magos.

Rupert Grint sobre su personaje en la icónica saga de Harry Potter

El papel de Ron Weasley ocupó un lugar destacado en la charla que Rupert Grint mantuvo con la BBC. El intérprete inglés reconoció: “Nunca saldré de la sombra de Ron Weasley”.

A su vez, agregó que esa herencia es motivo de orgullo, no de carga: “Me encanta encontrarme con quienes sienten que esta historia fue parte de su infancia. Tiene un significado profundo para mi generación y para las siguientes que la están descubriendo. Eso me llena de orgullo. Fue algo enorme. Creo que nunca dejaré atrás su sombra, y eso me parece bien”.

Rupert Grint siempre se mostró a favor de que la franquicia se renovara y de que nuevos intérpretes pudieran asumir los personajes que en su momento catapultaron su carrera.

Rupert Grint envió una carta al joven Alastair Stout.

Incluso antes de que HBO anunciara oficialmente la reactivación de la saga, en una entrevista concedida a GQ Magazine UK en julio de 2023, el actor ya expresaba su entusiasmo ante la posibilidad de una serie y la incorporación de un nuevo elenco.

“Me encantaría ver una adaptación televisiva. Creo que funcionaría muy bien. Estoy seguro de que las películas se volverán a hacer en algún momento”, comentaba Grint en esa ocasión, según lo consignaron GQ y la BBC.

Cuándo estrena la serie de Harry Potter

La serie de Harry Potter desarrollada por HBO y HBO Max tiene previsto su lanzamiento para 2027. La confirmación de este proyecto reavivó el interés mundial por el mundo mágico creado por J.K. Rowling y generó conversaciones sobre cómo los nuevos actores interpretarán a los personajes que ya se han vuelto icónicos.

El traspaso de roles, reflejado tanto en gestos privados como en declaraciones públicas, simboliza el comienzo de una nueva etapa para la saga y sus seguidores. Tanto Rupert Grint como Daniel Radcliffe enfatizó la importancia de dar protagonismo a los jóvenes actores, deseando que su experiencia sea tan gratificante como la que ellos vivieron.

Al mismo tiempo, observan con entusiasmo cómo la historia que marcó sus carreras sigue resonando entre nuevas audiencias y se reinterpreta desde una perspectiva fresca, según informan la BBC y medios televisivos internacionales.