Sorpresa en la serie de "Harry Potter": Voldemort podría ser interpretado por una mujer.

La próxima serie de Harry Potter , programada para estrenarse en 2027 , podría sorprender al público con un Lord Voldemort femenino . Esta posibilidad salió a la luz después de que diversos medios internacionales informaran que la producción está realizando casting para actores y actrices interesados en asumir el papel del villano principal .

Streaming. Serie de Harry Potter: estos son los actores que interpretaran a los Weasley

Cine. Hoy cumple 45 años Harry Potter, el mago que cautivó a millones en el mundo

La información fue difundida por Daniel Richtman , insider reconocido por adelantar noticias sobre películas y series . En su cuenta de X , Richtman señaló que aún no hay un intérprete confirmado para Voldemort y que las audiciones están abiertas a personas de ambos géneros .

El rumor fue recogido por medios como el Daily Mail y Fandom Wire , lo que generó un fuerte debate en redes sociales . Los seguidores de la saga mostraron opiniones encontradas : mientras algunos rechazaban la idea de cambiar el género del icónico villano , otros defendían la libertad creativa del proyecto.

Desde mayo, la producción de la serie ha dado a conocer parte del reparto principal. Dominic McLaughlin será Harry Potter, Arabella Stanton asumirá el papel de Hermione Granger y Alastair Stout encarnará a Ron Weasley.

La serie de Harry Potter de HBO ya es una realidad.

Otros roles confirmados incluyen a Paapa Essiedu como Snape, Luke Thallon interpretando al profesor Quirrell, Paul Whitehouse en el rol de Argus Filch, John Lithgow como Dumbledore, Janet McTeer en el papel de la profesora McGonagall y Nick Frost asumiendo a Hagrid.

No obstante, la identidad del intérprete que asumirá el papel de Voldemort continúa siendo un misterio, lo que ha generado numerosas especulaciones. En días recientes, circularon versiones que mencionaban a actores como Cillian Murphy, Matthew Macfadyen o Tom Hiddleston como posibles candidatos.

Voldemort podría ser mujer en la nueva serie de Harry Potter.

Murphy negó cualquier relación con la producción, aunque recibió un gesto de apoyo por parte de Ralph Fiennes, quien dio vida a Voldemort en las ocho entregas cinematográficas entre 2005 y 2011.

Warner y HBO buscan a una actriz para Lord Voldemort en la serie.

Las especulaciones sobre una posible “Lady Voldemort” generaron respuestas inmediatas en redes sociales. Algunos internautas consideraron que modificar el género del villano podría afectar la fidelidad narrativa de la historia original, mientras que otros sostuvieron que sería una oportunidad para presentar una versión diferente del antagonista sin comprometer su esencia.

Así se verá Harry Potter.

La filmación de la serie ya está en marcha, y se prevé que cada temporada adapte uno de los siete libros escritos por J.K. Rowling. La creadora de la saga participa activamente en la supervisión y desarrollo de esta nueva producción.