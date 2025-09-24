miércoles 24 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
24 de septiembre de 2025 - 17:57
Streaming.

Sorpresa en la serie de "Harry Potter": Voldemort podría ser interpretado por una mujer

Están realizando audiciones con mujeres para asumir el rol del antagonista, lo que supondría una modificación significativa respecto a la saga cinematográfica.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Sorpresa en la serie de Harry Potter: Voldemort podría ser interpretado por una mujer.

Sorpresa en la serie de "Harry Potter": Voldemort podría ser interpretado por una mujer.

La próxima serie de Harry Potter, programada para estrenarse en 2027, podría sorprender al público con un Lord Voldemort femenino. Esta posibilidad salió a la luz después de que diversos medios internacionales informaran que la producción está realizando casting para actores y actrices interesados en asumir el papel del villano principal.

Lee además
Cumple 45 años Harry Potter, el mago más famoso que cautiva la imaginación de miles de fans en todo el mundo.  
Cine.

Hoy cumple 45 años Harry Potter, el mago que cautivó a millones en el mundo
Estos son los actores que le darán vida a los nuevos Weasley en la serie de “Harry Potter”.  
Streaming.

Serie de Harry Potter: estos son los actores que interpretaran a los Weasley

La información fue difundida por Daniel Richtman, insider reconocido por adelantar noticias sobre películas y series. En su cuenta de X, Richtman señaló que aún no hay un intérprete confirmado para Voldemort y que las audiciones están abiertas a personas de ambos géneros.

Voldemort podría ser mujer en serie de Harry Potter.

Repercusión entre los fanáticos de Harry Potter por la decisión

El rumor fue recogido por medios como el Daily Mail y Fandom Wire, lo que generó un fuerte debate en redes sociales. Los seguidores de la saga mostraron opiniones encontradas: mientras algunos rechazaban la idea de cambiar el género del icónico villano, otros defendían la libertad creativa del proyecto.

Desde mayo, la producción de la serie ha dado a conocer parte del reparto principal. Dominic McLaughlin será Harry Potter, Arabella Stanton asumirá el papel de Hermione Granger y Alastair Stout encarnará a Ron Weasley.

La serie de Harry Potter de HBO ya es una realidad.

Otros roles confirmados incluyen a Paapa Essiedu como Snape, Luke Thallon interpretando al profesor Quirrell, Paul Whitehouse en el rol de Argus Filch, John Lithgow como Dumbledore, Janet McTeer en el papel de la profesora McGonagall y Nick Frost asumiendo a Hagrid.

No obstante, la identidad del intérprete que asumirá el papel de Voldemort continúa siendo un misterio, lo que ha generado numerosas especulaciones. En días recientes, circularon versiones que mencionaban a actores como Cillian Murphy, Matthew Macfadyen o Tom Hiddleston como posibles candidatos.

Voldemort podría ser mujer en la nueva serie de Harry Potter.

Murphy negó cualquier relación con la producción, aunque recibió un gesto de apoyo por parte de Ralph Fiennes, quien dio vida a Voldemort en las ocho entregas cinematográficas entre 2005 y 2011.

Warner y HBO buscan a una actriz para Lord Voldemort en la serie.

Las especulaciones sobre una posible “Lady Voldemort” generaron respuestas inmediatas en redes sociales. Algunos internautas consideraron que modificar el género del villano podría afectar la fidelidad narrativa de la historia original, mientras que otros sostuvieron que sería una oportunidad para presentar una versión diferente del antagonista sin comprometer su esencia.

Así se verá Harry Potter.

La filmación de la serie ya está en marcha, y se prevé que cada temporada adapte uno de los siete libros escritos por J.K. Rowling. La creadora de la saga participa activamente en la supervisión y desarrollo de esta nueva producción.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Hoy cumple 45 años Harry Potter, el mago que cautivó a millones en el mundo

Serie de Harry Potter: estos son los actores que interpretaran a los Weasley

Serie de Harry Potter: se confirmó la presencia de un icónico actor de las películas originales

Rodrigo de la Serna es protagonista de la nueva serie de Netflix sobre historia argentina

Una por una, las películas argentinas candidatas a competir en los Premios Oscar 2026

Lo que se lee ahora
Rodrigo de la Serna, protagonista de la nueva serie de Netflix sobre historia argentina.
Streaming.

Rodrigo de la Serna es protagonista de la nueva serie de Netflix sobre historia argentina

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Construiránun tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy (Archivo)
Obra.

Construirán un tercer ascensor urbano en San Salvador de Jujuy

Por el arreglo de un acueducto en Huaico cortarán el servicio y el tránsito en la zona video
Atención.

Cortarán el agua por la reparación de un acueducto en San Salvador de Jujuy ¿En qué barrios?

Tenemos a las víctimas colaterales de Matías Jurado video
Justicia.

"Tenemos a las víctimas colaterales de Matías Jurado"

Se rompió un acueducto.
Atención.

Se rompió un acueducto en Palpalá: hay varios barrios afectados

Conmoción en La Matanza: hallan tres cuerpos en la búsqueda de las jóvenes desaparecidas
Policiales.

Confirmaron que los tres cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas que estaban desaparecidas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel