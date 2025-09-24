Rodrigo de la Serna es protagonista de la nueva serie de Netflix sobre historia argentina

Aníbal Gordon se perfila como uno de los personajes más siniestros de la Argentina contemporánea : involucrado en el robo de obras de arte , miembro activo de la Triple A y responsable del centro clandestino Automotores Orletti . En la nueva serie de Netflix , Rodrigo de la Serna enfrentará el reto de darle vida a este polémico personaje.

Turismo. Así es el pueblo del norte que parece salido de una serie y sorprende a todos los turistas

El rodaje comenzó en Buenos Aires y continuará en Río Negro . Bajo la dirección de Pablo Trapero y Pablo Fendrick , y con la historia basada en la novela Gordon de Marcelo Larraquy , la producción busca reconstruir la vida criminal de Gordon durante la década más violenta del país en los años 70 .

Netflix inicia el rodaje de una serie sobre Aníbal Gordon, figura clave de la represión en los años 70.

La serie estará compuesta por seis episodios e incluirá en su elenco a Matías Recalt , Camila Peralta y una participación especial de Matías Mayer , entre otros.

La confirmación de Netflix representa un nuevo escalón en la trayectoria de Rodrigo de la Serna, quien ya había exhibido su capacidad de transformarse en personajes muy distintos, desde su interpretación de Jorge Bergoglio en una producción previa de la plataforma hasta su participación en la exitosa serie española La casa de papel.

Tras quedar descartada la biopic sobre Leo Mattioli, el actor se enfrenta ahora a su desafío más oscuro: encarnar a un hombre que pasó del crimen común a involucrarse directamente en la maquinaria represiva del Estado.

Rodrigo de la Serna asume uno de los papeles más desafiantes de su carrera al interpretar a Aníbal Gordon.

Una seria situada en los años 70

La serie, bajo la producción de Adrián Suar y Diego Andrasnik (Preludio), con Pablo Trapero como showrunner, se sitúa en la década de 1970, una época marcada por la violencia política y la expansión de grupos armados en Argentina. El guion, elaborado por Marcos Osorio Vidal y Pablo Trapero con la colaboración de Marcelo Larraquy, profundiza en la intrincada red de vínculos que Gordon construyó entre organizaciones criminales y fuerzas parapoliciales.

La historia se construye sobre hechos verídicos y en base a la exhaustiva labor periodística de Larraquy, quien rastreó la vida de Gordon desde sus primeras incursiones en el delito hasta convertirse en un operador central de la Triple A, la organización parapolicial fundada por López Rega.

Originario de Colón, Buenos Aires, y nacido en 1930, Gordon comenzó su trayectoria criminal en la década de 1950, aunque alcanzó notoriedad en 1968 al integrarse a la SIDE.

La serie, dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrick, explora la violencia política y el crimen organizado en la Argentina de los 70.

A pesar de desempeñarse para el Estado, jamás cortó sus lazos con el mundo delictivo. Durante los años 70, tras protagonizar un asalto a un banco utilizando armamento de guerra, fue detenido y enviado a la cárcel de Devoto, donde coincidió con presos políticos.

Su liberación en 1973 dio paso a su fase más violenta: se consolidó como uno de los principales ejecutores de la represión ilegal, primero dentro de la Triple A y posteriormente al frente del centro clandestino Automotores Orletti durante la dictadura. El reparto, liderado por Rodrigo de la Serna, incluye además a Camila Peralta, Agustín Pardela, Matías Mayer, Matías Recalt y Toto Rovito, junto a otros intérpretes que se irán sumando a la producción.

La serie pretende ofrecer un retrato crudo y sin filtros de un individuo que representa la intersección entre el crimen organizado y la violencia política, en un periodo en el que los límites entre el Estado y las actividades ilícitas se desdibujaban de manera alarmante.

La nueva serie de Netflix que protagonizará Rodrigo de la Serna.

La realización, que ya está en plena filmación, constituye una apuesta de Netflix por contar historias argentinas de gran impacto, respaldada por un equipo creativo de alto nivel y un enfoque que combina la precisión del documental con la tensión del thriller.

La adaptación de la novela “Gordon” busca no solo relatar la vida de un delincuente, sino también brindar una visión profunda sobre los engranajes de poder y represión que caracterizaron uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Argentina.

Rodrigo de la Serna afronta uno de los retos actorales más complejos de su trayectoria, al dar vida a un personaje cuya existencia transitó desde el hurto de obras de arte hasta la participación en la represión clandestina. La historia de este hombre continúa despertando discusiones y polémicas dentro de la memoria social argentina.