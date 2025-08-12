martes 12 de agosto de 2025

12 de agosto de 2025 - 17:06
Streaming.

Estrenó la precuela de Outlander y un actor casi arruina un secreto del lanzamiento

Con “Blood of my Blood” el universo de Outlander crece. La producción ya se encuentra disponible en Disney+ para Latinoamérica.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El actor que encarna al joven Murtagh reveló que casi arruina el secreto de la serie precuela.

El actor que encarna al joven Murtagh reveló que casi arruina el secreto de la serie precuela.

La tan aguardada precuela titulada Outlander: Blood of My Blood ya está en Disney+ para Latinoamérica, y reintrodujo a un personaje muy querido por todos, aunque con una interpretación totalmente renovada. El joven Murtagh Fitzgibbons ahora es encarnado por el actor Rory Alexander, rol que durante años había sido desempeñado por Duncan Lacroix.

El contraste entre el Murtagh de la precuela y el de la serie principal promete sorprender a los seguidores.

En Outlander, Murtagh es conocido como un hombre serio, fiel hasta la médula y con un aire de tristeza profunda. Sin embargo, en la precuela se revela una faceta totalmente diferente: un joven enérgico, con un carácter fiestero y mujeriego, muy cercano a su primo Brian Fraser (interpretado por Jamie Roy).

Para Rory Alexander, asumir este papel fue un viaje de aprendizaje. Antes de ser elegido, no había leído las novelas de Diana Gabaldon que inspiran la serie, pero rápidamente se volvió un admirador.

“Me los leí bastante rápido. Diana [Gabaldon] hizo un gran trabajo con ellos”, comentó a PEOPLE, resaltando el talento narrativo de la escritora. En ocasiones, el actor aprovechaba sus viajes en transporte público para leer. Fue entonces cuando su agente le lanzó una fuerte advertencia sobre el peligro de que algún seguidor descubriera su participación en Blood of My Blood.

Murtagh Fitzgibbons, interpretado por Duncan Lacroix, en 'Outlander'.

Tienes que tener cuidado porque la gente sabe que hay algo en camino, y si te ven leyendo Outlander en el metro, alguien podría sumar dos más dos”, le recordó su representante.

Sin embargo, el actor no le dio tanta importancia. “Le dije que me parecía exagerado. Quiero decir, hay muchos tipos con el pelo largo y rizado que leen Outlander y no necesariamente significa que estarán en la precuela”, comentó entre risas, minimizando el riesgo de filtración.

La expansión del universo Outlander

Con una saga compuesta por nueve libros ya publicados y un décimo en desarrollo que cerrará la trama de Jamie y Claire, la serie Outlander mantiene una fiel legión de fanáticos desde que salió la primera novela en 1991. La serie para televisión de STARZ, protagonizada por Sam Heughan y Caitríona Balfe, debutó en 2014 y está en proceso de producción de su octava y definitiva temporada, basada en el libro Go Tell the Bees That I Am Gone.

El arte oficial de la temporada final de Outlander.

“Durante casi una década, Outlander ha ganado el corazón de las audiencias en todo el mundo y nos complace llevar la épica historia de amor de Claire y Jamie a una conclusión apropiada”, afirmó en enero de 2023 Kathryn Busby, presidenta de programación original en STARZ.

Sin embargo, esto no marca el final del universo ideado por Gabaldon. Con Outlander: Blood of My Blood, la atención se desplaza hacia las vidas de los padres de Claire (Julia Moriston y Henry Beauchamp) y de Jamie (Ellen MacKenzie y Brian Fraser).

De acuerdo con la descripción oficial, la trama presenta “dos historias de amor paralelas ambientadas en dos épocas diferentes”, ampliando así la dimensión familiar y emocional de los personajes principales.

El elenco de Blood of My Blood incluye nuevos rostros y personajes reinterpretados.

Durante la Comic-Con de San Diego 2025, la productora ejecutiva Maril Davis contó a Collider que la inspiración para la precuela surgió durante las temporadas cuatro y cinco de Outlander, cuando Matthew B. Roberts propuso inicialmente enfocar la historia en los progenitores de Jamie.

Sin embargo, pronto decidieron también incluir a los padres de Claire, modificando su destino original. “Diana dijo que murieron en un accidente de coche, pero ¿y si no fue así?”, rememoró Davis.

Para Davis, esta conexión representa el núcleo de la saga: “La idea de que los padres de Claire hayan viajado al pasado e interactuado con los padres de Jamie y hayan hecho, potencialmente, posible el camino para que Jamie y Claire se conocieran, dice todo sobre nuestras series: cómo el amor se entrelaza, cómo constituye un ciclo, cómo el amor engendra amor”.

Embed

Los dos primeros capítulos de la precuela se estrenaron el 9 de agosto en Disney+. A partir de entonces, la plataforma de streaming lanzará episodios nuevos de forma semanal.

