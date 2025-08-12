martes 12 de agosto de 2025

12 de agosto de 2025 - 13:23
Shein.

Una joven terminó con quemaduras en la piel luego de usar una remera que adquirió por plataforma

Una remera de £1,70 ($2.620) dejó quemaduras severas en la piel de una joven. El top fue adquirido en la plataforma Shein y la marca retiró el producto.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Soraya Young, una joven británica, sufrió una quemadura grave en la espalda por usar una musculosa comprada en línea en Shein durante sus vacaciones en Turquía, generando alarma (Crédito: Kennedy News & Media)

Soraya Young, una joven británica, sufrió una quemadura grave en la espalda por usar una musculosa comprada en línea en Shein durante sus vacaciones en Turquía, generando alarma (Crédito: Kennedy News & Media)

La lesión de Soraya coincidió exactamente con la forma del top, lo que despertó preocupación sobre la seguridad de la ropa económica en internet ( Kennedy News & Media)

La lesión de Soraya coincidió exactamente con la forma del top, lo que despertó preocupación sobre la seguridad de la ropa económica en internet ( Kennedy News & Media)

Shein es una de las plataformas más usadas para importar ropa.

Shein es una de las plataformas más usadas para importar ropa.

El caso de Soraya Young, la joven británica de 25 años que trabaja de empleada pública de Nottingham y terminó con graves quemaduras en la piel puso en el centro de atención las precauciones que conviene tomar al comprar ropa muy económica por internet.

Durante sus vacaciones en Marmaris, Turquía, sufrió graves quemaduras en la espalda tras usar un top adquirido en Shein, a pesar de haber aplicado protector solar FPS30. La prenda de 1,70 euros, un poco más de 2.620 pesos argentinos y aparentemente inofensiva, dejó una marca nítida y dolorosa que luego se ampolló y comenzó a supurar.

Una joven terminó con quemaduras severas en su piel mientras usaba una remera

El top formaba parte de un paquete de tres por £4,99 (aproximadamente $7.000 argentinos). Soraya explicó que lavó previamente las prendas, las empacó y decidió usar una sobre el traje de baño para mantener una apariencia más “modesta” durante una excursión de cinco horas. Fue su pareja quien, al día siguiente, notó la extraña marca y alertó a la joven.

Lejos de ser una quemadura solar común, el área afectada adoptó la forma exacta del top. La lesión se agravó en pocos días: ampollas dolorosas, supuración y dificultad para dormir. Ya en Turquía, un médico local atribuyó el daño a una posible reacción entre la tela, el sol o el cloro; tras regresar a Reino Unido, otro profesional le recetó antibióticos y crema tópica.

quemaduras
Quemaduras en la piel de Soraya coincidi&oacute; exactamente con la forma del top, lo que despert&oacute; preocupaci&oacute;n sobre la seguridad de la ropa econ&oacute;mica en internet ( Kennedy News & Media)

Quemaduras en la piel de Soraya coincidió exactamente con la forma del top, lo que despertó preocupación sobre la seguridad de la ropa económica en internet ( Kennedy News & Media)

Reclamo de la joven y la respuesta de Shein

Soraya compartió su historia como advertencia, especialmente pensando en la piel delicada de los niños. “No quiero imaginármelo en un niño”, expresó, alertando sobre los riesgos de comprar moda barata en plataformas online sin revisar su calidad.

La tienda de ropa se hizo eco de la denuncia de la joven y aseguraron que es la primera vez que tienen reportes de algo así. “Nos tomamos muy en serio la seguridad de nuestros productos y trabajamos con laboratorios internacionales para cumplir con los estándares”, afirmaron.

Como medida cautelar, retiraron el ítem de su catálogo mientras realizan una investigación, y aseguraron trabajar con laboratorios externos certificados para garantizar la seguridad de sus prendas.

Qué es Shein y el furor en Argentina

Shein es una plataforma china creada en 2015 por Chris Xu, un empresario de ese país que comenzó vendiendo vestidos de novia. Se la describe como de ultra fast fashion por su capacidad de lanzar hasta 10.000 nuevos modelos por día.

En Argentina, las facilidades que dispuso el Gobierno nacional para importar vía courier y las diferencias de precios con los productos locales dispararon las compras online tanto a través de esta plataforma como otras similares, lo que incrementa las expectativas de compra como también los riesgos que esto puede acarrear.

De acuerdo a datos de julio, el 67% de las prendas que se usan en el país son importadas. Esto generó alerta en el sector textil nacional, que se ve afectada en sus ventas ante la imposibilidad de competir contra precios muy accesibles.

Las compras en Shein representan un fenómeno en auge en Argentina con prendas y productos a bajo precio y gran rotación por lo que no se buscan por calidad, sino versatilidad y moda.

Shein
Shein es una de las plataformas más usadas para importar ropa.

Shein es una de las plataformas más usadas para importar ropa.

Compras en Shein desde Argentina en el último año

  • Auge del consumo y participación del mercado importado

Casi dos de cada tres prendas consumidas en Argentina son importadas, alcanzando un 67% del total en los primeros cinco meses de 2025, un fuerte crecimiento frente al 56% registrado el año anterior. Esta tendencia impulsó la pérdida de mercado, con una participación de la producción local reduciéndose al 33%, la más baja en una década

El comercio electrónico desde el extranjero se triplicó, alcanzando los USD242 millones, de los cuales aproximadamente la mitad corresponde a indumentaria

  • Flexibilización de importaciones y envíos puerta a puerta

La plataforma creció significativamente gracias a la eliminación de barreras: se ampliaron los límites de importación, aumentó el monto exento y se flexibilizaron envíos por courier. Esta apertura convirtió plataformas como Shein en protagonistas del consumo diario

  • Precios accesibles y variedad de productos

Shein ofrece precios en pesos muy competitivos: tops desde $3.600, remeras por alrededor de $4.100, blusas estampadas por menos de $6.500, vestidos desde $6.000 y jeans desde $7.999

La plataforma también sobresale por su catálogo extenso (hasta 600.000 productos simultáneamente), alta rotación diaria, variedad de talles y presencia previa al consumo nacional

  • Impacto negativo en la industria textil local

Se estima que en 2024 se perdieron más de 10.000 empleos en el sector textil y confección. En 2025, 6 de cada 10 empresas redujeron su personal, reflejando una fuerte presión competitiva

La producción local cayó un 20% respecto a 2024 y un 40% comparado con 2023, según la Cámara de Indumentaria

  • Opiniones sobre el modelo y riesgos

La oferta de Shein haciéndose fuerte en Argentina ha despertado alertas desde la industria por su impacto ambiental y laboral, además de su efecto en la economía local

Desde el ámbito empresarial, advierten sobre la necesidad de regulaciones que fomenten competencia justa, penalicen la moda desechable y protejan puestos de trabajo

