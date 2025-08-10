Un fuerte terremoto de magnitud 6,1 sacudió Turquía

Un fuerte sismo de magnitud 6,1 se registró esta noche en el distrito de Sndrg, provincia de Balkesir en Turquía, aproximadamente a las 19:53 hora local, según reportes del Servicio de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD)
La región está arraigada en una zona de alta actividad sísmica, cercan la Falla Norte de Anatolia, siendo Turquía uno de los países con mayor frecuencia de terremotos en el mundo. Este suceso recuerda el devastador sismo de magnitud 7,8 ocurrido en 2023, que dejó más de 50 000 fallecidos en el país y miles en Siria
