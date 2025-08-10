Un fuerte terremoto de magnitud 6,1 sacudió Turquía

Un fuerte sismo de magnitud 6,1 se registró esta noche en el distrito de Sndrg, provincia de Balkesir en Turquía, aproximadamente a las 19:53 hora local, según reportes del Servicio de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD)

Se registró una víctima fatal , una mujer mayor que logró ser rescatada pero falleció posteriormente.

29 personas resultaron heridas , aunque ninguna en estado grave.

16 edificios colapsaron, en su mayoría estructuras antiguas o en desuso, junto con la caída de dos minaretes de iglesias.

image Respuesta de emergencia y prevención Equipos de rescate trabajaron activamente en escombros y zonas afectadas, en búsqueda de posibles sobrevivientes.

El terremoto fue seguido por múltiples réplicas , incluida una de magnitud 4,6 , lo que llevó a las autoridades a advertir a la población que no ingrese a edificios dañados.

El presidente Erdoan expresó sus condolencias y deseó una pronta recuperación a los afectados.

El ministro del Interior Ali Yerlikaya confirmó que los equipos de AFAD realizaron inspecciones en Estambul y otras provincias vecinas, sin reportar novedades negativas hasta el momento.

La región está arraigada en una zona de alta actividad sísmica, cercan la Falla Norte de Anatolia, siendo Turquía uno de los países con mayor frecuencia de terremotos en el mundo. Este suceso recuerda el devastador sismo de magnitud 7,8 ocurrido en 2023, que dejó más de 50 000 fallecidos en el país y miles en Siria

