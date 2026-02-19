Carlos III habló tras el arresto de su hermano Andrés: "La Justicia debe seguir su curso"

El rey Carlos III de Inglaterra trompió el silencio tras la detención de su hermano Andrés.

El rey británico, Carlos III , manifestó este jueves que “la justicia debe seguir su curso” luego de que su hermano , el expríncipe Andrés , fuera detenido en el marco del caso Epstein, enfrentando acusaciones de conducta inapropiada durante su desempeño como representante comercial del Reino Unido.

“Lo que sigue ahora es el proceso completo, justo y adecuado mediante el cual este asunto se investiga de la manera apropiada y por las autoridades correspondientes”, señaló Carlos III, en un pronunciamiento poco habitual firmado personalmente .

Tras expresar su “más profunda preocupación” por la detención de su hermano menor, Andrew Mountbatten-Windsor , el rey reafirmó su respaldo a las autoridades policiales y judiciales .

“En esto, como he dicho antes, cuentan con todo nuestro apoyo y cooperación”. “ Permítanme dejarlo claro: la justicia debe seguir su curso ”, añadió.

Por qué detuvieron al hermano del rey de Inglaterra

El arresto se produjo en medio de la investigación de las acusaciones contenidas en los “archivos de Jeffrey Epstein”, que señalan que el exduque de York habría transmitido información gubernamental delicada al financiero y delincuente sexual estadounidense durante su gestión como representante comercial del Reino Unido, un puesto que desempeñó entre 2001 y 2011.

Andrés, un dolor de cabeza para Carlos III.

Entre los documentos divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos se encuentran correos electrónicos que indican que el exduque habría compartido con Epstein informes sobre visitas oficiales realizadas a Hong Kong, Vietnam y Singapur.

En otra ocasión, durante la Nochebuena de 2010, el exduque habría remitido a Epstein un documento reservado sobre posibles inversiones en los proyectos de reconstrucción de la provincia afgana de Helmand, según informó el periódico británico The Guardian.

Por otro lado, medios del Reino Unido difundieron fotografías de una serie de vehículos sin distintivos, presuntamente pertenecientes a la policía, llegando en horas tempranas del jueves a la residencia de Sandringham, propiedad del rey Carlos III, ubicada en el este de Inglaterra, donde Andrés se instaló a comienzos de febrero.

Virginia Giuffre con el príncipe Andrés. Ella tenía 17 años y él 41. Se conocieron en las fiestas sexuales de Jeffrey Epstein.

El príncipe, despojado de sus títulos

El año pasado, el rey Carlos III retiró a su hermano Andrés todos sus títulos oficiales y le exigió desocupar la residencia ubicada en la propiedad de Windsor, aunque el exduque mantiene el octavo lugar en la sucesión al trono británico.

Por su parte, las autoridades policiales indicaron que se están llevando a cabo allanamientos en dos inmuebles y aclararon que el exduque continúa bajo custodia de la policía en este momento.

El Crown Prosecution Service (Fiscalía de la Corona) establece que incurrir en conducta inapropiada durante el desempeño de funciones públicas puede acarrear como sanción la pena máxima de prisión perpetua.

Policías allanaron la casa del expríncipe Andrés.

Por su parte, la policía de la región de Windsor comunicó que se encuentra analizando los datos y antecedentes relacionados con Andrew Mountbatten-Windsor, tal como debe ser nombrado ahora tras la pérdida de sus títulos y privilegios nobiliarios.

Primeras denuncias de abuso sexual contra Andrés en el caso Epstein

Estos archivos se suman a las denuncias por abuso sexual presentadas contra el exduque de York por Virginia Giuffre, quien se quitó la vida en 2025.

En su obra publicada tras su muerte, Giuffre relató que Andrés de York la sometió a abusos en tres ocasiones, siendo menor de edad cuando el multimillonario estadounidense la entregó.

Detuvieron al expríncipe Andrés en medio de las acusaciones por el caso Epstein.

Posteriormente, otra mujer declaró mediante su representante legal que Epstein la envió a Reino Unido en 2010 para que tuviera encuentros sexuales con el hijo de la reina Isabel II.

Un abogado estadounidense aseguró que una de sus clientes declaró que Epstein y el exduque de York la forzaron a mantener relaciones sexuales durante un evento privado en Florida en 2006.

Por su parte, al menos cuatro cuerpos policiales del Reino Unido confirmaron que están revisando reportes que podrían relacionar al príncipe Andrés, actualmente llamado Andrés Mountbatten-Windsor, con el financista estadounidense.

El rey Carlos III rompió el silencio tras la detención del príncipe Andrés.

Según una investigación de la BBC difundida en diciembre, cerca de 90 vuelos asociados a Epstein operaron desde y hacia aeropuertos británicos, algunos transportando mujeres del Reino Unido que luego afirmaron haber sido víctimas de abusos por parte del multimillonario.

Recientemente, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, sostuvo que el príncipe Andrés debería cooperar y declarar ante las autoridades respecto a su relación con Jeffrey Epstein.

Starmer enfatizó que “nadie está por encima de la ley” y subrayó que quienes posean información relevante tienen la obligación de presentarla ante la justicia.

Andrés Mountbatten-Windsor fue detenido este jueves.

De acuerdo con la BBC, la detención máxima del exduque podría extenderse hasta 96 horas, aunque esto requeriría varias prórrogas autorizadas por altos mandos policiales y un tribunal de magistrados.

En la práctica habitual, los sospechosos son retenidos entre 12 y 24 horas antes de ser formalmente acusados o puestos en libertad mientras continúa la investigación.