lunes 10 de noviembre de 2025

10 de noviembre de 2025 - 14:01
Policiales.

Un policía federal detenido en Salta por pedofilia: secuestran miles de archivos

Hallaron más de 60.000 imágenes y videos de abuso sexual infantil. Buscan determinar si actuó solo o si formaba parte de una red más amplia.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Detenido en Salta. (Foto ilustrativa)

Detenido en Salta. (Foto ilustrativa) 

El hallazgo que encendió las alarmas

Todo comenzó cuando un informe internacional detectó actividad sospechosa desde una conexión en Salta. El sistema estadounidense ICACCOPS (Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System) advirtió la presencia de un usuario que compartía material de abuso sexual infantil a través de redes informáticas.

Con esa información, la fiscalía local pidió un allanamiento en el domicilio del sospechoso, donde se secuestró una computadora con más de 60.000 imágenes y videos de explotación sexual infantil. La magnitud del hallazgo llevó a los investigadores a ampliar la búsqueda y analizar si se trata de una red más compleja.

Los primeros resultados de la investigación

El operativo formó parte de una acción internacional denominada “Aliados por la Infancia V”, en la que intervinieron distintas provincias argentinas y países limítrofes. En el domicilio del acusado, además de la computadora, la policía encontró dos teléfonos celulares y un pendrive, que fueron enviados a pericia para determinar su contenido.

Fuentes judiciales explicaron que el análisis digital podría revelar si hubo otras personas involucradas o si parte del material se produjo en la región. Por el momento, el acusado permanece detenido y a disposición del Juzgado de Garantías interviniente.

Causa Angelina González y la imputación al detenido (Foto ilustrativa)
Detenido (Foto ilustrativa)

Detenido (Foto ilustrativa)

Cómo operaba el sospechoso

De acuerdo con los primeros informes periciales, el policía utilizaba redes conocidas como P2P (peer-to-peer), plataformas que permiten el intercambio directo de archivos entre usuarios sin pasar por servidores centrales. Entre las aplicaciones detectadas figuran eMule y otros programas similares, usados en todo el mundo para distribuir contenido de manera anónima.

Los peritos analizan si el material hallado proviene de fuentes internacionales o si hubo producción local. Esa diferencia es clave para determinar la gravedad de los delitos y el grado de participación del acusado.

La imputación y el avance judicial

La Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia de Salta imputó al detenido por distribución de material de abuso y explotación sexual infantil agravado, debido a que involucra a menores de 13 años en múltiples hechos. Durante la audiencia de imputación, el acusado fue asistido por un defensor oficial y se abstuvo de declarar.

La justicia ordenó su detención preventiva, mientras se procesan los resultados de las pericias digitales y se cruzan los datos con bases internacionales. Los investigadores no descartan la posibilidad de nuevos detenidos en el marco de la causa.

Un caso que podría tener alcance internacional

Los especialistas en ciberdelitos explicaron que las redes de pedofilia digital operan de manera global y suelen estar interconectadas. Por eso, el material detectado en Salta podría tener vínculos con casos similares en otras provincias o incluso en el exterior.

El equipo que lleva adelante la investigación trabaja ahora en el entrecruzamiento de información con organismos internacionales, con el fin de rastrear el origen de los archivos y sus posibles canales de distribución.

