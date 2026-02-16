lunes 16 de febrero de 2026

16 de febrero de 2026 - 18:03
Policiales.

Mató a un ciclista, se fugó y murió en otro choque

La secuencia ocurrió este domingo en el Valle de Lerma, Salta. Un ciclista murió en La Merced y una mujer resultó gravemente herida en la curva de Sumalao.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Choque en Salta

Una grave secuencia de siniestros viales dejó como saldo una persona fallecida y otra con lesiones de extrema gravedad este domingo por la mañana sobre la Ruta Nacional 68, en el Valle de Lerma, Salta. Los hechos se desarrollaron en un lapso de pocos minutos y en distintos puntos del trazado, con un mismo conductor involucrado en ambos episodios.

El primer hecho se registró en inmediaciones de La Merced, donde un automovilista atropelló a un ciclista que circulaba por la zona. A raíz del impacto, la víctima murió en el lugar.

De acuerdo con los primeros datos relevados, el conductor se encontraba en aparente estado de ebriedad y escapó sin detenerse a asistir al ciclista.

Huida y segundo choque

Minutos después del atropello, a pocos kilómetros del primer lugar, se produjo un segundo siniestro en la conocida curva de Sumalao. Allí colisionaron dos vehículos de manera frontal.

La información obtenida en el lugar indica que el segundo choque habría sido protagonizado por el mismo conductor que atropelló al ciclista en La Merced. En esta oportunidad, impactó contra un automóvil Gol Trend.

El vehículo era conducido por una mujer que circulaba con destino a la Ciudad de Salta, ya que se dirigía a su lugar de trabajo al momento del impacto.

Consecuencias del impacto

Como consecuencia del choque frontal, la conductora del Gol Trend sufrió una triple fractura expuesta y quedó con heridas de gravedad. Personal de emergencias asistió a la mujer y dispuso su traslado para recibir atención médica.

En tanto, el conductor que protagonizó ambos hechos perdió la vida producto de las lesiones sufridas en el impacto ocurrido en Sumalao.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades judiciales y policiales, que trabajaron en la escena para determinar las circunstancias de la secuencia vial.

