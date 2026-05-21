¿Viviana Canosa podría ir presa? los detalles

Tras el cierre de la causa judicial en la que la Justicia había recibido la denuncia presentada por Viviana Canosa por una supuesta red de trata y explotación de menores , empezó a circular una nueva versión que podría generar un escenario judicial más complejo para la periodista, según un abogado .

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De acuerdo con lo informado por Martín Leiro , representante legal de Morena Rial , una de las personas involucradas evaluaría impulsar una denuncia penal e incluso solicitar la detención de la conductora.

La información fue difundida en La Posta del Espectáculo , el programa de streaming conducido por Gustavo Méndez en la Televisión Pública . En ese espacio, Leiro afirmó que “ Viviana Canosa va a tener novedades ” y luego amplió que una de las personas mencionadas en la causa ya archivada no solo avanzaría con una denuncia , sino que también solicitaría su detención .

En ese sentido, el letrado reiteró en el ciclo que, tras el cierre del expediente en el que la conductora había denunciado, declarado e insinuado la participación de determinadas personas, una de las supuestas afectadas impulsaría acciones penales y pediría su detención.

La información fue dada en La Posta del Espectáculo, el ciclo de streaming de Gustavo Méndez en la Televisión Pública.

Aunque no dio a conocer la identidad de la denunciante por “secreto profesional”, el abogado confirmó que se trata de una personalidad conocida y aclaró que no es Florencia Peña. A su vez, señaló que, desde su perspectiva, el avance del planteo judicial “va por buen camino”.

Críticas a la denuncia original y posibles consecuencias penales

En esa línea, el abogado cuestionó con dureza la validez de la denuncia inicial presentada por Viviana Canosa en Comodoro Py durante 2025. “Pasa la falsa denuncia, ya es un falso testimonio el cual tiene pena de 1 a 10 años”, sostuvo. Además, advirtió que la situación podría agravarse debido al perjuicio ocasionado a las personas que fueron mencionadas públicamente.

Según explicó el abogado, el caso no se agota en la presentación original de la denuncia. “No se olviden que se presentó varias veces a ratificar y ampliar, por lo que hay falso testimonio”, afirmó. En ese marco, la conductora podría enfrentar una imputación más severa si la Justicia concluye que sostuvo afirmaciones falsas a lo largo del proceso.

El letrado apuntó directamente contra la validez de la denuncia original presentada por Canosa en Comodoro Py en 2025.

Las declaraciones de Leiro se conocen pocos días después del contundente descargo de Lizy Tagliani en los Martín Fierro 2026. La exconductora de La Peña de Morfi habló del impacto que tuvo la situación en su vida personal y recordó que el proceso de adopción de su hijo quedó interrumpido a raíz de la denuncia mediática y judicial.

Otras figuras involucradas y el cierre definitivo del expediente

De manera paralela, distintas personalidades que habían sido nombradas en el expediente empezaron a evaluar la posibilidad de iniciar medidas judiciales. En ese listado figuran Elizabeth Vernaci, Humberto Tortonese, Jey Mammón y Florencia Peña.

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En ese contexto, el juez federal Ariel Lijo resolvió archivar la causa por ausencia de pruebas, al considerar que durante más de un año de investigación no se presentaron supuestas víctimas ni testimonios que respaldaran las denuncias realizadas.