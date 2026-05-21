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21 de mayo de 2026 - 09:13
País.

Traficaba figuritas del Mundial 2026 desde Chile, manejaba borracho y volcó

En el vehículo llevaba álbumes y figuritas del Mundial 2026 valuados en más de $17 millones. El conductor, de nacionalidad peruana intentó evadir un control.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Traficaba figuritas del Mundial desde Chile, manejaba borracho y volcó &nbsp;

Traficaba figuritas del Mundial desde Chile, manejaba borracho y volcó

 

Manejaba alcoholizado, volcó y descubrieron que llevaba figuritas de contrabando del Mundial 2026 &nbsp;

Manejaba alcoholizado, volcó y descubrieron que llevaba figuritas de contrabando del Mundial 2026

 

Las figuritas del Mundial 2026 son un bien preciado en este época, sobre todo para el publico argentino, por lo que están siendo protagonistas de innumerables hechos delictivos como robos y estafas. Un hombre de nacionalidad peruana que circulaba desde Chile por la Ruta Nacional 7, en Mendoza, volcó luego de evadir un control de Gendarmería y terminó detenido por contrabando. Al revisar el vehículo, los efectivos encontraron un cargamento millonario de álbumes y figuritas del Mundial 2026.

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El hecho ocurrió en la zona de Punta de Vacas, cuando personal de Gendarmería intentó detener la marcha del rodado, que circulaba con las luces apagadas. Según la información oficial, el conductor hizo caso omiso a las señales, escapó del control y volcó algunos kilómetros más adelante.

Traficaba figuritas del Mundial 2026 desde Chile, manejaba borracho y volcó

Traficaba figuritas del Mundial 2026 desde Chile, manejaba borracho y volcó

Manejaba alcoholizado y quiso escapar

Tras el vuelco, los gendarmes asistieron al conductor y constataron que manejaba en estado de ebriedad. El hombre fue detenido y quedó a disposición de la Justicia Federal.

El episodio llamó la atención no solo por la maniobra riesgosa, sino también por el cargamento que llevaba dentro del vehículo: cientos de productos vinculados al álbum del Mundial 2026, ingresados desde Chile sin la documentación correspondiente.

Figuritas y álbumes valuados en millones

Durante la inspección del rodado, Gendarmería secuestró álbumes y figuritas del Mundial 2026 que habrían ingresado al país de manera ilegal. De acuerdo con medios mendocinos, la mercadería fue valuada en más de $17 millones.

El caso quedó bajo investigación por presunto contrabando, mientras la mercadería secuestrada fue puesta a disposición de la Justicia.

Figuritas del mundial 2026
Manejaba alcoholizado, volcó y descubrieron que llevaba figuritas de contrabando del Mundial 2026

Manejaba alcoholizado, volcó y descubrieron que llevaba figuritas de contrabando del Mundial 2026

Un insólito caso en plena fiebre mundialista

El hecho ocurre en medio del furor por las figuritas del Mundial 2026, que ya generó compras masivas, reventa y también distintas alertas por estafas y maniobras ilegales.

Esta vez, la fiebre mundialista terminó con un conductor alcoholizado, un vuelco en plena Ruta 7 y un cargamento millonario de figuritas secuestrado por Gendarmería.

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