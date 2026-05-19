Con 41 años, Cristiano Ronaldo jugará su sexto Mundial

La convocatoria de Cristiano Ronaldo para jugar su sexto Mundial fue confirmada por el director técnico de Portugal, Roberto Martínez, al oficializar la lista de futbolistas que representarán al seleccionado en la Copa del Mundo 2026. Con 41 años, el jugador de Al-Nassr y capitán del equipo buscará en Estados Unidos, México y Canadá el gran título que todavía le falta con su selección.

Deportes. Franco Colapinto regresa a la Fórmula 1: cronograma y cómo seguir el GP de Canadá en vivo

La gran novedad de la lista de Portugal es la presencia de Cristiano Ronaldo, quien disputará su sexta Copa del Mundo. El debut del Bicho en una cita mundialista fue el 11 de junio de 2006 y, desde entonces, jugó 22 partidos en Mundiales.

En total, marcó 8 goles, repartidos en las cinco ediciones que disputó hasta el momento.

Cristiano Ronaldo, el atacante portugués, se autodefinió como "el mejor jugador de la historia".

Una lista con 27 nombres

La convocatoria de Roberto Martínez llamó la atención porque está compuesta por 27 futbolistas, cuando el máximo permitido es 26.

Por ese motivo, el entrenador español deberá cortar a un jugador antes del 2 de junio, fecha límite establecida por la FIFA. Lo más probable es que el recorte sea en el arco, ya que por ahora hay cuatro porteros citados.

Embed - Portugal Road to the Semi Final - World Cup 2006

Qué grupo integra Portugal

Portugal formará parte del grupo K en el Mundial 2026. Su debut será ante Congo el 17 de junio, desde las 14 horas.

Luego, disputará la segunda fecha contra Uzbekistán, también a las 14, y cerrará la fase de grupos frente a Colombia, desde las 20.30, que aparece como el rival más fuerte de la zona.