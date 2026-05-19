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19 de mayo de 2026 - 09:07
Deportes.

Se definen los clasificados a los playoffs de la Liga Jujeña: cruces, días y horarios

La primera división femenino y masculino disputarán la fecha decisiva para saber los clasificados a la instancia de los playoffs del Torneo Apertura de la Liga Jujeña.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Imagen de archivo
Imagen de archivo

El Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol definió la programación de la novena fecha del Torneo Apertura Jesús “Gringo” Flores, correspondiente a la primera división femenina y masculina. En esta jornada, Cuyaya será el equipo que quedará libre.

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Cabe destacar que, al tratarse de una fecha decisiva para definir a los clasificados a la instancia de playoffs, el fixture fue aprobado por unanimidad por los delegados.

Novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Jujeña

Considerando que la novena fecha definirá a los equipos que clasifiquen a los playoffs de la competencia, anunciaron que en caso de igualdad en la tabla de posiciones, se pasará por sistema olímpico (enfrentamiento entre sí) o a través de diferencia de gol.

Jueves 21 de mayo

Comercio vs Belgrano
Jesús Flores
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Nieva vs Universitarios
La Tablada
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Viernes 22 de mayo

Lavalle vs Zapla
Libero Bravo
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Atlético Palpalá vs San Francisco
Jesús Flores
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Liga Jujeña Fútbol

Los Perales vs Talleres
Fortín Gaucho
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

La Viña vs Malvinas
La Tablada
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Gorriti vs Gimnasia de Jujuy
Fausto Tejerina
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

Luján vs Alberdi
La Tablada
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00

Sábado 23 de mayo

El Cruce vs Palermo
La Tablada
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30

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