Se definen los clasificados a los playoffs de la Liga Jujeña: cruces, días y horarios

El Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol definió la programación de la novena fecha del Torneo Apertura Jesús “Gringo” Flores, correspondiente a la primera división femenina y masculina. En esta jornada, Cuyaya será el equipo que quedará libre.

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Cabe destacar que, al tratarse de una fecha decisiva para definir a los clasificados a la instancia de playoffs, el fixture fue aprobado por unanimidad por los delegados.

Considerando que la novena fecha definirá a los equipos que clasifiquen a los playoffs de la competencia, anunciaron que en caso de igualdad en la tabla de posiciones, se pasará por sistema olímpico (enfrentamiento entre sí) o a través de diferencia de gol.

Jueves 21 de mayo

Comercio vs Belgrano

Jesús Flores

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

Nieva vs Universitarios

La Tablada

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

Viernes 22 de mayo

Lavalle vs Zapla

Libero Bravo

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

Atlético Palpalá vs San Francisco

Jesús Flores

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

Liga Jujeña Fútbol

Los Perales vs Talleres

Fortín Gaucho

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

La Viña vs Malvinas

La Tablada

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

Gorriti vs Gimnasia de Jujuy

Fausto Tejerina

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30

Luján vs Alberdi

La Tablada

Femenino a las 19:00

Masculino a las 21:00

Sábado 23 de mayo

El Cruce vs Palermo

La Tablada

Femenino a las 14:30

Masculino a las 16:30