Se definen los clasificados a los playoffs de la Liga Jujeña: cruces, días y horarios

El Consejo Directivo de la Liga Jujeña de Fútbol definió la programación de la novena fecha del Torneo Apertura Jesús “Gringo” Flores, correspondiente a la primera división femenina y masculina. En esta jornada, Cuyaya será el equipo que quedará libre.
Cabe destacar que, al tratarse de una fecha decisiva para definir a los clasificados a la instancia de playoffs, el fixture fue aprobado por unanimidad por los delegados.
Novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Jujeña
Considerando que la novena fecha definirá a los equipos que clasifiquen a los playoffs de la competencia, anunciaron que en caso de igualdad en la tabla de posiciones, se pasará por sistema olímpico (enfrentamiento entre sí) o a través de diferencia de gol.
Jueves 21 de mayo
Comercio vs Belgrano
Jesús Flores
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
Nieva vs Universitarios
La Tablada
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
Viernes 22 de mayo
Lavalle vs Zapla
Libero Bravo
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
Atlético Palpalá vs San Francisco
Jesús Flores
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
Los Perales vs Talleres
Fortín Gaucho
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
La Viña vs Malvinas
La Tablada
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
Gorriti vs Gimnasia de Jujuy
Fausto Tejerina
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
Luján vs Alberdi
La Tablada
Femenino a las 19:00
Masculino a las 21:00
Sábado 23 de mayo
El Cruce vs Palermo
La Tablada
Femenino a las 14:30
Masculino a las 16:30
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