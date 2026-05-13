Belgrano y Argentinos Juniors son los primeros semifinalistas del Torneo Apertura

La Liga Argentina Apertura 2026 ya empezó a tomar forma en su etapa decisiva y la primera semifinal quedó oficialmente definida. Belgrano enfrentará a Argentinos Juniors en una llave que promete intensidad, luego de dos clasificaciones cargadas de tensión, goles y emociones.

El conjunto cordobés sacó adelante un duro compromiso frente a Unión y se quedó con el pase gracias a un triunfo por 2 a 0 en Alberdi. Del otro lado, el Bicho eliminó a Huracán después de un extenso duelo que recién encontró definición en el alargue.

La organización del torneo todavía no confirmó ni el día ni el estadio para el cruce , aunque la semifinal se disputará entre el sábado 16 y el domingo 17 de mayo. La localía dependerá de la posición que cada equipo ocupó durante la fase regular del campeonato.

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada. Luego del impacto que generó la victoria en el clásico cordobés frente a Talleres, Belgrano trasladó ese envión al duelo de cuartos y volvió a festejar ante su gente.

En un encuentro dinámico y con varias situaciones de peligro, el Pirata golpeó en los momentos justos. Adrián Sánchez abrió el marcador y Ramiro Hernandes amplió la ventaja para cerrar una noche positiva en Córdoba.

La clasificación dejó a Belgrano entre los cuatro mejores del campeonato y alimentó la ilusión de pelear por el título. El conjunto celeste mostró carácter en los partidos decisivos y logró sostener una identidad ofensiva que se fortaleció durante las últimas semanas.

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Argentinos resistió y avanzó

En la otra llave, Argentinos Juniors necesitó más de 90 minutos para sacar adelante una serie muy pareja frente a Huracán. El encuentro tuvo pocas diferencias y mucho desgaste físico, por lo que la definición llegó recién en el tiempo suplementario.

El Bicho encontró el gol que destrabó la historia y consiguió una clasificación trabajada que le permitió meterse en semifinales. El equipo de La Paternal volvió a exhibir orden táctico y una defensa sólida en los momentos de mayor presión.

Con este resultado, Argentinos se transformó en el rival de Belgrano en la primera semifinal confirmada del Apertura. Ambos llegan en alza y con antecedentes recientes que anticipan un cruce equilibrado.

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Rosario Central, Racing, River y Gimnasia buscan el otro boleto

Mientras tanto, la otra parte del cuadro todavía espera definición. Rosario Central aseguró su presencia en semifinales luego de eliminar a Independiente en Arroyito y ahora espera por Racing Club.

La Academia logró una de las sorpresas de la instancia tras dejar afuera a Estudiantes de La Plata como visitante, pese a haber ingresado a los playoffs en el octavo lugar de la tabla.

El último cupo saldrá del cruce entre River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata. River llega tras superar a San Lorenzo en una definición por penales en el Monumental, mientras que Gimnasia avanzó luego de vencer a Vélez Sarsfield en Liniers.

Cómo quedan las semifinales del Apertura 2026

Belgrano vs. Argentinos Juniors | fecha y sede a confirmar

Rosario Central / Racing Club vs. River Plate / Gimnasia y Esgrima La Plata | fecha y sede a confirmar

La gran final del torneo se jugará el 24 de mayo a las 15.30 en el estadio Estadio Mario Alberto Kempes.