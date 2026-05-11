Por la llave 3, Belgrano recibirá a Unión

Belgrano se mide mañana ante el Tatengue. Ambos buscan un pase a la Semifinal del Apertura. El juego comenzará desde las 19:00 (hora Argentina).

Rosario Central y Racing Club se miden por la llave 1

River Plate y Gimnasia se encuentran en la llave 2

Según el historial del torneo, el local ganó 1 partido y empató 4 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 17 de noviembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminó con un marcador 0-0.

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