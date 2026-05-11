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11 de mayo de 2026 - 07:41
Liga Profesional

Por la llave 3, Belgrano recibirá a Unión

Toda la previa del duelo entre Belgrano y Unión. El partido se jugará mañana a las 19:00 (hora Argentina).

Por la llave 3, Belgrano recibirá a Unión
BsAs (DataFactory)

Belgrano se mide mañana ante el Tatengue. Ambos buscan un pase a la Semifinal del Apertura. El juego comenzará desde las 19:00 (hora Argentina).

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Según el historial del torneo, el local ganó 1 partido y empató 4 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 17 de noviembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminó con un marcador 0-0.

Los resultados de Belgrano en partidos del Apertura
  • Fase de Grupos: Rosario Central 1 vs Belgrano 2 (24 de enero)
  • Fase de Grupos: Belgrano 1 vs Tigre 1 (29 de enero)
  • Fase de Grupos: Argentinos Juniors 0 vs Belgrano 0 (2 de febrero)
  • Fase de Grupos: Belgrano 1 vs Banfield 0 (7 de febrero)
  • Fase de Grupos: Independiente Riv. (M) 0 vs Belgrano 1 (14 de febrero)
  • Fase de Grupos: Defensa y Justicia 1 vs Belgrano 1 (20 de febrero)
  • Fase de Grupos: Belgrano 3 vs Atlético Tucumán 1 (24 de febrero)
  • Fase de Grupos: Huracán 3 vs Belgrano 1 (3 de marzo)
  • Fase de Grupos: Estudiantes (RC) 0 vs Belgrano 1 (12 de marzo)
  • Fase de Grupos: Belgrano 0 vs Talleres 0 (15 de marzo)
  • Fase de Grupos: Belgrano 1 vs Racing Club 2 (21 de marzo)
  • Fase de Grupos: River Plate 3 vs Belgrano 0 (5 de abril)
  • Fase de Grupos: Belgrano 1 vs Aldosivi 0 (10 de abril)
  • Fase de Grupos: Barracas Central 0 vs Belgrano 0 (20 de abril)
  • Fase de Grupos: Belgrano 0 vs Gimnasia 1 (26 de abril)
  • Fase de Grupos: Belgrano 4 vs Sarmiento 0 (3 de mayo)
  • Octavos de final: Talleres 0 vs Belgrano 1 (9 de mayo)
Los resultados de Unión en partidos del Apertura
  • Fase de Grupos: Unión 0 vs Platense 0 (22 de enero)
  • Fase de Grupos: Lanús 2 vs Unión 1 (29 de enero)
  • Fase de Grupos: Unión 4 vs Gimnasia (Mendoza) 0 (2 de febrero)
  • Fase de Grupos: Central Córdoba (SE) 1 vs Unión 0 (6 de febrero)
  • Fase de Grupos: Unión 0 vs San Lorenzo 0 (13 de febrero)
  • Fase de Grupos: Unión 1 vs Aldosivi 0 (22 de febrero)
  • Fase de Grupos: Sarmiento 1 vs Unión 3 (26 de febrero)
  • Fase de Grupos: Instituto 1 vs Unión 2 (1 de marzo)
  • Fase de Grupos: Independiente 4 vs Unión 4 (10 de marzo)
  • Fase de Grupos: Unión 1 vs Boca Juniors 1 (15 de marzo)
  • Fase de Grupos: Defensa y Justicia 2 vs Unión 0 (21 de marzo)
  • Fase de Grupos: Unión 2 vs Dep. Riestra 0 (3 de abril)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 2 vs Unión 1 (11 de abril)
  • Fase de Grupos: Unión 2 vs Newell`s 3 (17 de abril)
  • Fase de Grupos: Vélez 2 vs Unión 2 (27 de abril)
  • Fase de Grupos: Unión 1 vs Talleres 1 (2 de mayo)
  • Octavos de final: Independiente Riv. (M) 1 vs Unión 2 (9 de mayo)
Horario Belgrano y Unión, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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