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11 de mayo de 2026 - 08:27
Liga Profesional

Rosario Central y Racing Club se miden por la llave 1

Palpitamos la previa del choque entre Rosario Central y Racing Club. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Rosario Central y Racing Club se miden por la llave 1
BsAs (DataFactory)

El Canalla y la Academia chocarán este miércoles 13 de mayo en un duelo mano a mano por un lugar en la Semifinal del Apertura. La cita será a partir de las 19:00 (hora Argentina).

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En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 28 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y fue Rosario Central quien ganó 1 a 2.

Los resultados de Rosario Central en partidos del Apertura
  • Fase de Grupos: Rosario Central 1 vs Belgrano 2 (24 de enero)
  • Fase de Grupos: Racing Club 1 vs Rosario Central 2 (28 de enero)
  • Fase de Grupos: Rosario Central 0 vs River Plate 0 (1 de febrero)
  • Fase de Grupos: Aldosivi 1 vs Rosario Central 1 (7 de febrero)
  • Fase de Grupos: Rosario Central 2 vs Barracas Central 0 (15 de febrero)
  • Fase de Grupos: Rosario Central 0 vs Talleres 1 (20 de febrero)
  • Fase de Grupos: Gimnasia 1 vs Rosario Central 2 (25 de febrero)
  • Fase de Grupos: Newell`s 0 vs Rosario Central 2 (1 de marzo)
  • Fase de Grupos: Argentinos Juniors 0 vs Rosario Central 0 (11 de marzo)
  • Fase de Grupos: Rosario Central 2 vs Banfield 1 (14 de marzo)
  • Fase de Grupos: Independiente Riv. (M) 2 vs Rosario Central 0 (22 de marzo)
  • Fase de Grupos: Rosario Central 2 vs Atlético Tucumán 1 (4 de abril)
  • Fase de Grupos: Huracán 3 vs Rosario Central 1 (12 de abril)
  • Fase de Grupos: Rosario Central 2 vs Sarmiento 1 (19 de abril)
  • Fase de Grupos: Estudiantes (RC) 1 vs Rosario Central 2 (24 de abril)
  • Fase de Grupos: Rosario Central 1 vs Tigre 1 (3 de mayo)
  • Octavos de final: Rosario Central 3 vs Independiente 1 (10 de mayo)
Los resultados de Racing Club en partidos del Apertura
  • Fase de Grupos: Gimnasia 2 vs Racing Club 1 (24 de enero)
  • Fase de Grupos: Racing Club 1 vs Rosario Central 2 (28 de enero)
  • Fase de Grupos: Tigre 3 vs Racing Club 1 (2 de febrero)
  • Fase de Grupos: Racing Club 2 vs Argentinos Juniors 1 (7 de febrero)
  • Fase de Grupos: Banfield 0 vs Racing Club 2 (14 de febrero)
  • Fase de Grupos: Boca Juniors 0 vs Racing Club 0 (20 de febrero)
  • Fase de Grupos: Racing Club 1 vs Independiente Riv. (M) 1 (26 de febrero)
  • Fase de Grupos: Atlético Tucumán 0 vs Racing Club 3 (3 de marzo)
  • Fase de Grupos: Sarmiento 0 vs Racing Club 0 (10 de marzo)
  • Fase de Grupos: Racing Club 2 vs Estudiantes (RC) 0 (16 de marzo)
  • Fase de Grupos: Belgrano 1 vs Racing Club 2 (21 de marzo)
  • Fase de Grupos: Independiente 1 vs Racing Club 0 (4 de abril)
  • Fase de Grupos: Racing Club 0 vs River Plate 2 (12 de abril)
  • Fase de Grupos: Aldosivi 1 vs Racing Club 1 (19 de abril)
  • Fase de Grupos: Racing Club 1 vs Barracas Central 1 (24 de abril)
  • Fase de Grupos: Racing Club 0 vs Huracán 0 (3 de mayo)
  • Octavos de final: Estudiantes 0 vs Racing Club 1 (10 de mayo)
Horario Rosario Central y Racing Club, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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