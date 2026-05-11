Rosario Central y Racing Club se miden por la llave 1

El Canalla y la Academia chocarán este miércoles 13 de mayo en un duelo mano a mano por un lugar en la Semifinal del Apertura. La cita será a partir de las 19:00 (hora Argentina).
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 28 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y fue Rosario Central quien ganó 1 a 2.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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