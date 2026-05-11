River Plate y Gimnasia se encuentran en la llave 2

El Millonario y el Lobo se enfrentan el próximo miércoles 13 de mayo. Ambos equipos se disputan la clasificación a la Semifinal del Apertura desde las 21:30 (hora Argentina).

Argentinos Juniors se enfrentará ante Huracán por la llave 4

Rosario Central y Racing Club se miden por la llave 1

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 3 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 28 de enero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y River Plate fue el ganador por 2 a 0.

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