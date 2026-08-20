Sarmiento vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

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El juego entre Sarmiento y Estudiantes se disputará el próximo domingo 23 de agosto por la fecha 6 del Clausura, a partir de las 14:45 (hora Argentina) en el estadio Eva Perón.

Así llegan Sarmiento y Estudiantes Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Clausura Sarmiento ganó por 2-0 el juego pasado ante Huracán. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias y perdió 2 encuentros. En ellos, le han encajado 8 goles y ha convertido 10.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Clausura En la jornada anterior, Estudiantes derrotó 4-0 a Gimnasia. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo y 3 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 5 en su arco.

Estudiantes muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy. Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 20 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Estudiantes lo ganó por 1 a 0. El árbitro seleccionado para el encuentro será Nicolás Lamolina.

Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Clausura Fecha 7: vs Unión: 28 de agosto - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Clausura Fecha 7: vs Newell`s: 31 de agosto - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar Horario Sarmiento y Estudiantes, según país Argentina: 14:45 horas

Colombia y Perú: 12:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:45 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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