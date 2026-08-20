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20 de agosto de 2026 - 13:26
Liga Profesional

Sarmiento vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Sarmiento y Estudiantes se enfrentan en el estadio Eva Perón, con el arbitraje de Nicolás Lamolina. El duelo se jugará el domingo 23 de agosto desde las 14:45 (hora Argentina).

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Sarmiento vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El juego entre Sarmiento y Estudiantes se disputará el próximo domingo 23 de agosto por la fecha 6 del Clausura, a partir de las 14:45 (hora Argentina) en el estadio Eva Perón.

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Así llegan Sarmiento y Estudiantes

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Clausura

Sarmiento ganó por 2-0 el juego pasado ante Huracán. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias y perdió 2 encuentros. En ellos, le han encajado 8 goles y ha convertido 10.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Clausura

En la jornada anterior, Estudiantes derrotó 4-0 a Gimnasia. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo y 3 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 5 en su arco.

Estudiantes muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 20 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Estudiantes lo ganó por 1 a 0.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Nicolás Lamolina.


Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs Unión: 28 de agosto - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs Newell`s: 31 de agosto - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
Horario Sarmiento y Estudiantes, según país
  • Argentina: 14:45 horas
  • Colombia y Perú: 12:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:45 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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