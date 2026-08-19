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19 de agosto de 2026 - 13:00
Liga Profesional

Huracán vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Huracán y Dep. Riestra se enfrentan en la Quema, con el arbitraje de Facundo Tello Figueroa. El duelo se jugará el sábado 22 de agosto desde las 21:00 (hora Argentina).

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Huracán vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El juego entre Huracán y Dep. Riestra se disputará el próximo sábado 22 de agosto por la fecha 6 del Clausura, a partir de las 21:00 (hora Argentina) en la Quema.

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Así llegan Huracán y Dep. Riestra

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Clausura

Huracán busca levantarse de su derrota ante Sarmiento en el Eva Perón. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha perdido 1 y empatado 1, con 4 goles marcados y con 4 en su arco.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Clausura

Dep. Riestra cayó 0 a 2 ante Newell`s. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias y perdió en 2 oportunidades. Con 6 goles a favor, ha recibido 5 en contra.

Dep. Riestra muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 21 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y finalizó en un empate 0-0.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Facundo Tello Figueroa.


Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs Estudiantes (RC): 29 de agosto - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs Vélez: 29 de agosto - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
Horario Huracán y Dep. Riestra, según país
  • Argentina: 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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