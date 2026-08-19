Huracán vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

El juego entre Huracán y Dep. Riestra se disputará el próximo sábado 22 de agosto por la fecha 6 del Clausura, a partir de las 21:00 (hora Argentina) en la Quema.

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Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Huracán busca levantarse de su derrota ante Sarmiento en el Eva Perón. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha perdido 1 y empatado 1, con 4 goles marcados y con 4 en su arco.

Dep. Riestra cayó 0 a 2 ante Newell`s. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias y perdió en 2 oportunidades. Con 6 goles a favor, ha recibido 5 en contra.

Dep. Riestra muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 21 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y finalizó en un empate 0-0.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Facundo Tello Figueroa.

Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Clausura

Fecha 7: vs Estudiantes (RC): 29 de agosto - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Clausura

Fecha 7: vs Vélez: 29 de agosto - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Horario Huracán y Dep. Riestra, según país

Argentina: 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

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FUENTE: BsAs (DataFactory)