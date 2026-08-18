Estudiantes (RC) vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

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El duelo entre Estudiantes (RC) y San Lorenzo correspondiente a la fecha 6 se disputará en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini desde las 20:00 (hora Argentina), el viernes 21 de agosto.

Así llegan Estudiantes (RC) y San Lorenzo Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos del Clausura Estudiantes (RC) buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Atlético Tucumán. Suma 2 partidos sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 6 goles y ha marcado 2 a sus rivales.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Clausura San Lorenzo venció en casa a Unión por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1 y perdido 3. Además, logró gritar 2 goles y ha recibido 4 en su arco.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 22 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó con un marcador 2-0 a favor de San Lorenzo.

Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos del Clausura Fecha 7: vs Huracán: 29 de agosto - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Clausura Fecha 7: vs Instituto: 31 de agosto - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar Horario Estudiantes (RC) y San Lorenzo, según país Argentina: 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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