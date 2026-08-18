martes 18 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de agosto de 2026 - 10:14
Liga Profesional

Estudiantes (RC) vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Toda la previa del duelo entre Estudiantes (RC) y San Lorenzo. El partido se jugará en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini el viernes 21 de agosto a las 20:00 (hora Argentina).

+ Seguir en
Estudiantes (RC) vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El duelo entre Estudiantes (RC) y San Lorenzo correspondiente a la fecha 6 se disputará en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini desde las 20:00 (hora Argentina), el viernes 21 de agosto.

Lee además
aldosivi vs union: previa, horario y como llegan para la fecha 6 del clausura

Aldosivi vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura
gimnasia (mendoza) vs talleres: previa, horario y como llegan para la fecha 5 del clausura

Gimnasia (Mendoza) vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

Así llegan Estudiantes (RC) y San Lorenzo

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos del Clausura

Estudiantes (RC) buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Atlético Tucumán. Suma 2 partidos sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 6 goles y ha marcado 2 a sus rivales.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Clausura

San Lorenzo venció en casa a Unión por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1 y perdido 3. Además, logró gritar 2 goles y ha recibido 4 en su arco.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 22 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó con un marcador 2-0 a favor de San Lorenzo.


Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs Huracán: 29 de agosto - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 7: vs Instituto: 31 de agosto - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
Horario Estudiantes (RC) y San Lorenzo, según país
  • Argentina: 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Aldosivi vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

Gimnasia (Mendoza) vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

Vélez vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

Lanús vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

Estudiantes (RC) vs Atlético Tucumán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

Lo que se lee ahora
Talleres de Perico y Altos Hornos Zapla se medirán en la primera fecha del Torneo Regional Amateur (Foto: Palpalá al Día)
Deportes.

Las zonas del Torneo Regional Amateur para los clubes jujeños

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Hospital Pablo Soria.
Policiales.

Tragedia en la Cuesta de Lipán: cómo están los heridos internados

Nevó en La Quiaca: las impactantes imágenes de la ciudad cubierta de blanco video
Jujuy.

Nevó en La Quiaca: las impactantes imágenes de la ciudad cubierta de blanco

Cuesta de Lipán: dos tragedias en un mes y una ruta que pide cautela
Jujuy.

Cuesta de Lipán: dos tragedias en un mes y una ruta que pide cautela

El Ceibal - San Antonio
Jujuy.

El Ceibal: se desbarrancó por mirar una gallina y murió

Alerta por viento norte en Jujuy (Foto ilustrativa).
SMN.

El SMN renovó las alertas por viento en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel