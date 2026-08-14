Lanús vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

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Lanús recibe el próximo lunes 17 de agosto a Independiente por la fecha 5 del Clausura, a partir de las 17:00 (hora Argentina) en la Fortaleza.

Así llegan Lanús y Independiente Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Platense.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Clausura Lanús sacó un triunfo frente a Talleres, con un marcador 3-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado y 2 perdidos, con una cifra de 3 goles en contra y registró 5 a favor.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Clausura Independiente llega a este encuentro con una derrota ante Platense por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 3 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 3 goles y recibieron 2.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 13 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Independiente fue el ganador por 2 a 0. El árbitro encargado de dirigir el partido será Sebastián Martínez.

Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Clausura Fecha 6: vs Argentinos Juniors: 24 de agosto - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Boca Juniors: 28 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Clausura Fecha 6: vs Independiente Riv. (M): 22 de agosto - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Gimnasia (Mendoza): 30 de agosto - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Unión: Fecha y horario a confirmar Horario Lanús e Independiente, según país Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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