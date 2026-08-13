Barracas Central vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

El juego entre Barracas Central y Rosario Central se disputará el próximo domingo 16 de agosto por la fecha 5 del Clausura, a partir de las 20:15 (hora Argentina) en el estadio Claudio Chiqui Tapia.

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En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Barracas Central busca levantarse de su derrota ante Gimnasia en el Juan Carmelo Zerillo.

En la jornada anterior, Rosario Central derrotó 2-1 a Aldosivi. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 4 goles y le marcaron 3 en su arco.

Barracas Central lleva puntaje perfecto en 1 partidos disputados de local al festejar con su gente cada uno de los encuentros sin recibir goles.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 15 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Rosario Central lo ganó por 2 a 0.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Pablo Dóvalo.

Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Clausura

Fecha 6: vs Platense: 23 de agosto - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Tigre: 31 de agosto - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Clausura

Fecha 6: vs Talleres: 24 de agosto - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Gimnasia: 29 de agosto - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Horario Barracas Central y Rosario Central, según país

Argentina: 20:15 horas

Colombia y Perú: 18:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:15 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:15 horas

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FUENTE: BsAs (DataFactory)