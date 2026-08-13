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13 de agosto de 2026 - 13:51
Liga Profesional

Barracas Central vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

Barracas Central y Rosario Central se enfrentan en el estadio Claudio Chiqui Tapia, con el arbitraje de Pablo Dóvalo. El duelo se jugará el domingo 16 de agosto desde las 20:15 (hora Argentina).

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Barracas Central vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El juego entre Barracas Central y Rosario Central se disputará el próximo domingo 16 de agosto por la fecha 5 del Clausura, a partir de las 20:15 (hora Argentina) en el estadio Claudio Chiqui Tapia.

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Así llegan Barracas Central y Rosario Central

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Clausura

Barracas Central busca levantarse de su derrota ante Gimnasia en el Juan Carmelo Zerillo.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Clausura

En la jornada anterior, Rosario Central derrotó 2-1 a Aldosivi. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 4 goles y le marcaron 3 en su arco.

Barracas Central lleva puntaje perfecto en 1 partidos disputados de local al festejar con su gente cada uno de los encuentros sin recibir goles.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 15 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Rosario Central lo ganó por 2 a 0.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Pablo Dóvalo.


Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 6: vs Platense: 23 de agosto - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Tigre: 31 de agosto - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 6: vs Talleres: 24 de agosto - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Gimnasia: 29 de agosto - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
Horario Barracas Central y Rosario Central, según país
  • Argentina: 20:15 horas
  • Colombia y Perú: 18:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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