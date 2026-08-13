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13 de agosto de 2026 - 13:17
Liga Profesional

River Plate vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

Todos los detalles de la previa del partido entre River Plate y Argentinos Juniors, que se jugará el domingo 16 de agosto desde las 18:00 (hora Argentina) en el Estadio Mas Monumental. Dirige Facundo Tello Figueroa.

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River Plate vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Argentinos Juniors y River Plate se enfrentarán en el Estadio Mas Monumental el próximo domingo 16 de agosto desde las 18:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 5 del Clausura.

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Así llegan River Plate y Argentinos Juniors

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Clausura

River Plate viene de caer por 0 a 1 frente a Tigre. No levanta cabeza y le urge ganar: ha perdido los 3 partidos previos. En esos cotejos, le hicieron 4 goles y no logró anotar en el arco rival.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Clausura

Argentinos Juniors viene de un triunfo 2 a 1 frente a Racing Club. No querrá perder su invicto de 3 triunfos para seguir sumando victorias en el torneo. En esos partidos, tuvo un total de 9 goles marcados, con 3 encajados.

Hasta ahora, los equipos lograron distintos resultados al jugar como local o visitante. River Plate aún no pudo ganar como local en el estadio Estadio Mas Monumental y tiene la misión de levantar el ánimo de sus simpatizantes. Fuera de casa, Argentinos Juniors hace un gran trabajo hasta el momento: consiguió todos los puntos posibles al saborear el triunfo en 2 oportunidades.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 3 para el anfitrión y 2 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 12 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Argentinos Juniors se llevó la victoria por 1 a 0.

Facundo Tello Figueroa fue designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 6: vs Vélez: 23 de agosto - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Banfield: 30 de agosto - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 6: vs Lanús: 24 de agosto - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Aldosivi: 30 de agosto - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
Horario River Plate y Argentinos Juniors, según país
  • Argentina: 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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