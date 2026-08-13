Central Córdoba (SE) vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

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A partir de las 20:15 (hora Argentina) el próximo domingo 16 de agosto, Instituto enfrentará a Central Córdoba (SE) en el estadio Único Madre de Ciudades, por el duelo correspondiente a la fecha 5 del Clausura.

Así llegan Central Córdoba (SE) y Instituto Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Clausura Central Córdoba (SE) ganó el encuentro previo ante Unión por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 3 partidos disputados: 2 derrotas y 1 victoria, han vencido su valla 4 veces y logró marcar 3 goles a favor.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura Instituto llega triunfante luego de ver caer a Gimnasia (Mendoza) con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2 y perdió 1. Pudo festejar 4 goles y sus rivales han podido vencer su arco 2 veces.

Los resultados de sus últimos 3 partidos jugados fueron 2 ganados para el local y 1 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 15 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Instituto se impuso por 2 a 0. Darío Herrera es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Clausura Fecha 6: vs Tigre: 24 de agosto - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Talleres: 29 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Clausura Fecha 6: vs Atlético Tucumán: 22 de agosto - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs San Lorenzo: 31 de agosto - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar Horario Central Córdoba (SE) e Instituto, según país Argentina: 20:15 horas

Colombia y Perú: 18:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:15 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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