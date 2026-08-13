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13 de agosto de 2026 - 15:55
Deportes.

Independiente echó a Gustavo Quinteros tras la goleada por Copa Argentina

Independiente quedó afuera de la Copa Argentina y la dirigencia resolvió la salida de Gustavo Quinteros, que tenía contrato hasta el 31 de diciembre.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Independiente despidió a Gustavo Quinteros tras la goleadapor Copa Argetina

Independiente despidió a Gustavo Quinteros tras la goleada por Copa Argetina

Independiente decidió finalizar el ciclo de Gustavo Quinteros como entrenador luego de la dura derrota por 4-0 ante Atlético Tucumán, que dejó al equipo eliminado en los octavos de final de la Copa Argentina. La determinación fue tomada este jueves por la mesa chica de la dirigencia durante una reunión en el predio de Villa Domínico.

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El presidente del club, Néstor Grindetti, se reunió durante la mañana con Daniel Seoane y Carlos Montaña, los otros dos dirigentes que integran ese núcleo de decisiones, y entre los tres resolvieron terminar anticipadamente el vínculo con el técnico.

Independiente define la salida de Gustavo Quinteros

El club comunicará oficialmente la medida una vez que se terminen de cerrar los aspectos legales de la rescisión. Quinteros cobrará su contrato hasta el último día trabajado. Mientras se resuelve su sucesión, la práctica prevista para esta tarde en Villa Domínico quedará de manera excepcional a cargo de Hugo Tocalli, responsable del fútbol juvenil de la institución.

Posteriormente, y hasta que Independiente encuentre un nuevo entrenador, el plantel profesional será conducido por Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, dupla técnica de la Reserva. Ambos exdefensores del Rojo se encuentran actualmente en Santiago del Estero para afrontar un compromiso con el equipo de tercera división. La goleada sufrida ante Atlético Tucumán en el Coloso Marcelo Bielsa precipitó una decisión que se terminó de definir pocas horas después del partido.

Independiente despidió a Gustavo Quinteros tras la goleada por Copa Argetina

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El enojo de la dirigencia tras sus declaraciones

Dentro de la Comisión Directiva también generaron malestar las declaraciones que Quinteros realizó después de la eliminación. El entrenador volvió a plantear públicamente la falta de refuerzos, un reclamo que ya había realizado en otras oportunidades.

Tras el partido, el DT no ocultó su frustración por el rendimiento del equipo. “Siento mucha tristeza, vergüenza y vuelvo a pedir disculpas a la gente. Creo que perdimos todos los duelos defensivos. No tuvimos el carácter, la personalidad ni la entrega para revertir una situación difícil en contra”, expresó.

Quinteros también asumió parte de la responsabilidad por lo ocurrido, aunque volvió a señalar las dificultades que, según explicó, tuvo el plantel por la falta de incorporaciones y de recambio. “Lamentablemente, no llegó ningún jugador de los que habíamos quedado de acuerdo con la dirigencia que iban a llegar”, cuestionó.

Los números del ciclo de Quinteros en Independiente

Gustavo Quinteros había asumido como entrenador de Independiente en septiembre de 2025 y tenía contrato vigente hasta el próximo 31 de diciembre. Durante su etapa al frente del equipo, el Rojo disputó un ciclo en el que acumuló 14 victorias, 8 empates y 10 derrotas.

La goleada frente a Atlético Tucumán y la eliminación de la Copa Argentina terminaron acelerando su salida, mientras la dirigencia comienza ahora la búsqueda de un nuevo entrenador.

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