Guillermo Tasso, DT de Jujuy Básquet: "Queremos darle alegrías al público"

Jujuy Básquet ya trabaja de cara a una nueva temporada de la Liga Argentina de Básquet , con un plantel renovado y la expectativa de mejorar la campaña anterior.

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El entrenador Guillermo Tasso explicó que el equipo tendrá algunas modificaciones respecto de la temporada pasada y que la intención será construir una propuesta basada en la juventud, la intensidad y la velocidad.

“Nos estamos preparando de una manera renovada en algunas cuestiones. Es una ilusión renovada y queremos darle a la gente una nueva versión respecto a la temporada pasada” , señaló.

Tasso anticipó que buscará conformar un equipo joven y con mayor capacidad atlética para desarrollar su idea de juego.

“Quiero un plantel joven, intenso. Es mi filosofía, mi línea de trabajo. Es un juego de vértigo, lo más rápido posible entendiendo la calidad y cantidad de tiros que queremos tomar”, explicó.

El entrenador recordó que Jujuy Básquet terminó la temporada anterior con buenos números en algunos aspectos del juego. “Lideramos el torneo anterior en cantidad de posesiones, en tiros de tres puntos. Queremos asfixiar a la defensa contraria, cargándolos todo el tiempo”, sostuvo.

Para esta nueva temporada, la intención será profundizar esa propuesta y aprovechar las características de los nuevos jugadores. “Vamos a intensificar el trabajo y explotar las características atléticas de los nuevos contratados. Estamos en presencia de un nuevo equipo más atlético que el del año pasado”, afirmó.

La consistencia, uno de los puntos a mejorar

Uno de los aspectos que Tasso identificó como clave para esta temporada es la necesidad de sostener la concentración durante todo el partido.

“No queremos perder la consistencia. Llegamos en momentos de juego en los que estábamos muy firmes y de pronto un error desencadena en una desconcentración. Es pérdida de consistencia. Hizo que muchos partidos se nos vayan sobre el final”, analizó.

En ese sentido, consideró fundamental que cada integrante del plantel tenga claro cuál es su función dentro de la cancha. “Es necesario que los jugadores entiendan bien cuál es su rol y no se vayan de ahí”, remarcó.

El cuerpo técnico también contará con el trabajo de una psicóloga dentro del equipo médico, enfocada en aspectos relacionados con la concentración y la focalización.

Además, Tasso destacó la importancia de utilizar los datos para analizar a cada rival y evitar errores durante los partidos. “Cada jugador tiene sus espacios donde es muy bueno. A veces por querer ayudar a uno está dejando libre a otro. Esas pérdidas de concentración hacen que perdamos un partido por tres puntos por no hacer caso a esa información previa”, explicó.

“Tratamos de reducir la incertidumbre al mínimo”

El entrenador reconoció que el básquet siempre tiene un componente de incertidumbre, pero sostuvo que el trabajo previo permite reducirlo. “Es un juego, es un deporte y siempre tiene un grado de incertidumbre. Tratamos de reducirlo al mínimo”, expresó.

El análisis mediante videos tendrá un papel importante, especialmente en los partidos como visitante, donde el contexto puede ser diferente al de los encuentros en Jujuy.

La intensidad de Tasso durante los partidos

Tasso también habló sobre su manera de vivir los encuentros y las preocupaciones que genera entre algunas personas su intensidad durante los partidos. “Algunos se preocupan porque dicen que en algún momento me pasa algo. Estoy bien cuidado, con los médicos cerca”, contó.

Incluso reconoció que en algunas ocasiones recibe llamados de atención por su manera de vivir los partidos. “A veces me retan mucho por la intensidad con la que vivo los partidos. Incluso los árbitros también me retan”, relató.

El entrenador explicó que tiene algunas rutinas para bajar las pulsaciones después de los encuentros. “Cuando llego tengo un ritual: tomo una gaseosa y hablo del partido con mis ayudantes. Una vez que entro a la cancha miro a la gente y los jugadores”, contó.

El desafío de jugar como visitante

Otro de los aspectos que tendrá que afrontar el equipo será jugar en escenarios con poco público.

Tasso recordó que durante la temporada anterior llegaron a disputar partidos con apenas 50 personas en las tribunas.

“Hemos jugado partidos con 50 personas en las tribunas, es una tristeza. Entramos a esos lugares y tenés que levantar a tus jugadores. Cómo trabajás para no perder el foco. Es un trabajo importante”, sostuvo.

El entrenador explicó que no suele recurrir a discursos motivacionales extensos, sino que prefiere un mensaje directo. “Yo no soy de utilizar discursos de gladiador, voy más al hueso, más directo”, afirmó.

El objetivo: superar los playoffs

Después de la experiencia de la temporada pasada, Tasso aseguró que el principal objetivo será avanzar más allá de los playoffs.

“Este año queremos pasar los playoffs, que es el gusto amargo que nos quedó. Sabemos que con un poquito más lo alcanzábamos”, manifestó.

Para alcanzar esa meta, el equipo contará con nueve contrataciones durante esta temporada.

“Tenemos el plantel para llegar al objetivo”, aseguró el entrenador.

El mensaje para los hinchas de Jujuy Básquet

Por último, Tasso pidió el acompañamiento del público durante la nueva temporada y destacó el papel que tiene la gente cuando el equipo juega como local.

“A la gente le pido que siga fiel a nosotros. Llegamos renovados y vamos a dar el 110%. Queremos darle alegrías al público”, concluyó.