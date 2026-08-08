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8 de agosto de 2026 - 17:02
Deportes.

Jujuy Básquet sumó un nuevo refuerzo para la Liga Argentina

Los Cóndores confirmaron la incorporación de Juan Cruz Kusnier para la temporada 2026/27 de la Liga Argentina. El alero tiene 21 años, mide 1,95 metros y llega desde Centenario de Venado Tuerto.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Jujuy Básquet sumó un nuevo refuerzo para la Liga Argentina

Jujuy Básquet sumó un nuevo refuerzo para la Liga Argentina

Jujuy Básquet continúa con el armado de su plantel para afrontar una nueva temporada de la Liga Argentina. El conjunto jujeño confirmó la llegada de Juan Cruz Kusnier, quien se suma como una de las nuevas incorporaciones para la competencia 2026/27.

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El jugador llega proveniente de Centenario de Venado Tuerto y buscará aportar juventud, intensidad y variantes al juego de los Cóndores en un nuevo desafío dentro de la segunda categoría del básquet argentino.

Quién es Juan Cruz Kusnier, el nuevo jugador de Jujuy Básquet

Kusnier tiene 21 años, mide 1,95 metros y se desempeña como alero, una posición desde la que puede aportar tanto en ataque como en el trabajo defensivo.

Su llegada forma parte de la conformación del nuevo plantel con el que Jujuy Básquet buscará ser protagonista durante la temporada.

Desde el club le dieron la bienvenida y destacaron que el jugador afrontará este nuevo desafío con el objetivo de aportar su juego al representante de la provincia.

Con la incorporación de Juan Cruz Kusnier, los Cóndores continúan sumando piezas y avanzan en la preparación del equipo que representará nuevamente a Jujuy en la Liga Argentina 2026/27.

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