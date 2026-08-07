Lionel Messi habló sobre el futuro de su hijo Thiago y descartó una llegada al Barcelona

La respuesta de Lionel Messi cuando le consultaron si su hijo Thiago se sumaría a La Masia, las juveniles del Barcelona.

Lionel Messi descartó que su hijo Thiago vaya a abandonar Inter Miami para incorporarse al Barcelona , luego de que surgieran rumores sobre una posible llegada del juvenil a La Masía . Ante la consulta del periodista Bruno Vain , quien le preguntó “ ¿Se va Thiaguito?” mientras el plantel arribó al NU Stadium, el capitán de la Selección argentina respondió de manera contundente: “ Naaah”.

La pregunta tuvo lugar antes del encuentro correspondiente a la Leagues Cup 2026 , en el que Messi hizo su estreno en el torneo y fue protagonista al convertir dos goles frente a Atlético San Luis .

Thiago, de 13 años , forma parte desde 2023 de las categorías juveniles de Inter Miami . Cuando tenía 12, integró el plantel Sub-13 de la institución estadounidense que disputó la Newell’s Cup en Rosario, donde utilizó la camiseta número 10, una referencia inevitable al histórico dorsal que acompañó a Lionel Messi a lo largo de su trayectoria.

Messi desmintió que su hijo Thiago vaya a La Masía de Barcelona Thiago, de 13 años, juega en las inferiores de Inter Miami desde 2023 y continuará su formación en el club TT/marianoj32 pic.twitter.com/jQWboIp8Zp

Por el momento, el recorrido futbolístico de Thiago se desarrolla exclusivamente en las divisiones formativas, un camino similar al que transitó su padre en sus primeros años. Lionel también dio sus primeros pasos en las inferiores de Newell’s Old Boys antes de mudarse a Barcelona a los 13 años, una edad que coincide con la actual etapa de su hijo.

Nacido en Barcelona, Thiago mantiene un vínculo especial con el Barça, al igual que ocurrió con su padre durante gran parte de su carrera. Incluso, el Camp Nou fue el primer estadio que conoció desde sus primeros meses de vida. En 2024, el hijo mayor de Lionel Messi manifestó que, en caso de alcanzar el nivel profesional, su deseo es representar a la selección argentina.

La declaración surgió durante una entrevista en un torneo Sub 12 disputado por Inter Miami, competencia en la que participaron equipos como la Real Sociedad y el propio Barcelona. En aquella ocasión, Thiago expresó: “Jugaría con la de Argentina... Nací en España, sí. No creo que me puedan convencer”.

El camino de Thiago en los torneos juveniles

Hace algunas semanas, mientras se desarrollaba el Mundial 2026, Thiago consiguió consagrarse campeón junto a la categoría juvenil de Inter Miami. El logro llegó en el marco del MIC Football Punta Cana, una competencia internacional que contó con la participación de 103 equipos, más de 2.000 futbolistas y la disputa de más de 250 encuentros en República Dominicana.

En el partido decisivo de la categoría Sub 14, las Garzas se impusieron por 3-0 ante GOT FC de Estados Unidos y se quedaron con el título. El conjunto en el que juega Thiago, quien cumplirá 14 años el próximo 2 de noviembre, formó parte del Grupo D junto a GOT FC, Elite Football Academy y Guayama FC.

Durante la fase inicial, el equipo consiguió avanzar como líder de su zona tras conseguir tres triunfos, con un registro de 18 goles convertidos y solo uno recibido. En los cruces mano a mano, superó a Barça Academy en octavos de final, dejó atrás a Venados Yucatán en cuartos y derrotó a Cibao FC en semifinales. En la edición anterior, cuando disputaba la competencia en la categoría Sub 13, había quedado fuera del torneo en cuartos de final luego de perder 4-0 frente a River Plate.

El título conseguido en Punta Cana se incorporó a una serie de resultados destacados que Thiago Messi viene acumulando durante su etapa en las categorías juveniles de Inter Miami. En 2024 logró quedarse con la Weston Cup en la división Sub 12 y volvió a celebrar un campeonato al año siguiente, esta vez en Sub 13. Además, durante 2025 sumó a su palmarés la Dreams Cup, otra competencia internacional disputada en el Florida Blue Training Center.

Los logros recientes del hijo de Messi y su salto a la MLS Next

En mayo de este año, Thiago volvió a festejar en ese mismo certamen, organizado por Inter Miami, en una jornada especial que contó con la presencia de Lionel Messi en las tribunas junto a Luis Suárez, cuyo hijo Benjamín también forma parte del plantel.

A partir de los 13 años, las categorías juveniles pasan a participar de la MLS Next, la competencia oficial de inferiores que reúne a equipos de Estados Unidos y Canadá. En la definición de la presente temporada, disputada en Salt Lake City, el conjunto en el que juega Thiago alcanzó la final, aunque terminó como subcampeón luego de caer por 3-2 frente a Orlando City.

El crecimiento de Thiago dentro de las categorías inferiores de Inter Miami despierta interés y seguimiento por el vínculo directo con la carrera de su padre. Sin embargo, el joven futbolista todavía atraviesa una etapa inicial de formación, ya que aún no tuvo su estreno en el fútbol profesional ni cuenta con registros oficiales en competencias de primera división.

En el encuentro disputado en el Miami Freedom Park, Inter Miami se impuso por 4-2 gracias a una destacada actuación de Lionel Messi, quien convirtió en dos oportunidades: a los 10 y 43 minutos de la primera etapa. Los otros tantos del conjunto estadounidense fueron anotados por Telasco Segovia, a los 25 minutos, y por Micael, que marcó en el sexto minuto de adición del primer tiempo.

Por el lado de Atlético San Luis, los goles llegaron por intermedio de David Rodríguez, quien descontó a los tres minutos de juego, y Rafael Llorente, que convirtió a los cinco minutos del segundo tiempo.

Lionel Messi brilló en su debut en la Leagues Cup

Con este marcador, el equipo de Inter Miami se ubicó en la segunda posición de la tabla correspondiente a los clubes estadounidenses, aunque todavía resta completar la primera jornada del certamen. En esta instancia, los cuatro mejores equipos de cada grupo conseguirán el pase a los cuartos de final.

De cara a la próxima fecha, el conjunto dirigido por Inter Miami volverá a jugar como local frente a Monterrey el próximo sábado 8 de agosto, mientras que Atlético San Luis quedó situado en el decimotercer puesto entre los representantes mexicanos.