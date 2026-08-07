La Quiaca: un borracho atropelló a una mamá y su hijo cuando iban a la escuela

Avenida España en La Quiaca (Google Maps)

Una mujer de 30 años y su hijo de siete fueron atropellados durante la mañana de este viernes en La Quiaca, cuando caminaban por avenida España rumbo a la escuela.

De acuerdo con la información brindada por la Policía de Jujuy, el hecho ocurrió aproximadamente a las 7 de la mañana y tuvo como protagonista a un Volkswagen Voyage, conducido por un hombre de 31 años.

El conductor tenía 1,94 g/l de alcohol Luego del siniestro se realizó el correspondiente test de alcoholemia al automovilista, que arrojó resultado positivo de 1,94 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ante esta situación, el hombre quedó demorado y a disposición de la Fiscalía interviniente, que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades en el hecho.

La mamá y su hijo fueron trasladados al hospital Tras el impacto, la mujer y el niño fueron asistidos y trasladados al hospital de La Quiaca para ser evaluados por profesionales de la salud. Según indicaron fuentes policiales, ninguno de los dos sufrió lesiones de gravedad. Además, se realizó la denuncia correspondiente y quedaron iniciadas las actuaciones judiciales por el episodio.

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