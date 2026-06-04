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4 de junio de 2026 - 12:22
Policiales.

Manejaba borracho, escapó desde Los Alisos y terminó detenido en avenida El Éxodo

Un hombre de 35 años fue detenido tras una persecución que comenzó en Los Alisos y terminó en avenida El Éxodo.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Imagen alusiva

Imagen alusiva

La detención de un hombre de 35 años que manejaba borracho una camioneta ocurrió tras una persecución que comenzó en Los Alisos y terminó en avenida El Éxodo. El procedimiento se inició en la noche del miércoles, luego de que la Policía fuera alertada por maniobras peligrosas sobre Ruta 9.

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Persecución y detención

Según informó la comisaria Lorena Choque, la Policía tomó conocimiento de que un conductor realizaba maniobras peligrosas a bordo de una camioneta Toyota negra.

A partir de esa situación, personal policial inició una persecución desde la zona de Los Alisos, sobre Ruta 9, que finalizó a la altura de avenida El Éxodo, donde el hombre fue demorado.

RUTA 9 LOS ALISOS

El resultado de la alcoholemia

Tras la detención, se realizaron las pericias correspondientes al conductor. Choque confirmó que el test de alcoholemia arrojó un resultado elevado.

Se hizo las pericias correspondientes arrojando 2.4. Se hizo las pericias correspondientes arrojando 2.4.

Además, indicó que aparentemente el hombre “se habría encontrado ingiriendo bebidas alcohólicas desde tempranas horas”.

image

Investigan si había un arma en el vehículo

Respecto a un posible secuestro de un arma dentro de la camioneta, Choque aclaró que ese punto forma parte de la investigación que lleva adelante la Fiscalía.

“No se descartan elementos que sean caratulados como armas”, indicó, y precisó que en el caso trabaja personal de la Brigada de Investigaciones.

El hombre permanece detenido y aguarda directivas de la Fiscalía interviniente.

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