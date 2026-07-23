Santiago del Estero: escapó por una ventana para sobrevivir a un intento de femicidio

Una mujer huyó desnuda por una ventana para salvarse de un intento de femicidio en Loreto.

Un grave hecho de violencia de género ocurrió en un sector rural del departamento Loreto , donde una mujer de 55 años consiguió no ser víctima de un femicidio tras salir por una ventana de su vivienda sin ropa. La víctima habría sido atacada físicamente y amenazada de muerte por su pareja, quien la intimidaba mientras portaba un arma de fuego .

El episodio fue conocido cerca de las 22.30 del martes en el paraje Piruitas , ubicado en las inmediaciones de la localidad de Tío Pozo . La Policía tomó intervención luego de recibir un aviso por parte del responsable del destacamento de la zona , quien alertó sobre un posible intento de femicidio .

Personal de la Comisaría 27 acudió rápidamente al domicilio señalado y, una vez allí, tomó declaración a una mujer de 42 años . La vecina explicó que se encontraba preparándose para dormir cuando otra residente de la zona apareció en su casa solicitando ayuda , sin prendas de vestir y visiblemente alterada por la situación que acababa de atravesar.

De acuerdo con el relato brindado a los agentes, la víctima manifestó a los gritos que su pareja, identificado como Gustavo Daniel Santillán , la había atacado físicamente y que, luego de una pelea, habría intentado quitarle la vida utilizando un arma de fuego .

Más tarde, los efectivos lograron entrevistarse con la víctima, una mujer que reside en el barrio Cáritas de la ciudad de Loreto, quien contó que durante el episodio de violencia consiguió salir de la vivienda por una de las ventanas. Según explicó, esa fue la única manera que encontró para ponerse a salvo del atacante y poder solicitar asistencia.

Luego del hecho, la mujer fue llevada al Hospital Zonal, donde recibió atención médica. Aunque los especialistas determinaron que no tenía heridas en la zona de la cabeza, detectaron la presencia de un hematoma en el ojo izquierdo, provocado por los golpes que habría sufrido durante la agresión.

La Justicia investiga el ataque y busca al acusado

Luego de ser atendida por personal sanitario, la mujer fue trasladada a una dependencia policial, donde realizó la denuncia correspondiente y aportó información sobre lo sucedido. De acuerdo con las primeras actuaciones, el episodio habría estado cerca de derivar en un femicidio.

En el marco de la investigación, los efectivos enviaron imágenes de las heridas sufridas por la víctima a la fiscal interviniente, Dra. Silvia Jaime Luna, quien estableció las medidas a seguir para continuar con la causa.

El expediente permanece bajo intervención judicial, mientras se desarrollan diferentes diligencias destinadas a determinar cómo ocurrió el ataque, resguardar a la mujer afectada y localizar al presunto agresor, quien continúa sin ser encontrado.