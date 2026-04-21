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21 de abril de 2026 - 10:11
País.

Femicidio en Salta: la respuesta que recibió Mercedes Kvedaras cuando pidió ayuda

El femicidio de Mercedes Kvedaras se produjo en unbarrio privado de Salta en agosto de 2023. El único imputado es su marido José Eduardo Figueroa.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Mercedes Kvedaras junto a su esposo

Mercedes Kvedaras junto a su esposo

En una nueva jornada del juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras en Salta, ocurrido en agosto de 2023, la Fiscalía expuso una serie de mensajes que la mujer intercambió con familiares días antes de su muerte. Las conversaciones, presentadas ante el tribunal, reflejan pedidos de ayuda en medio de la situación que atravesaba con su pareja.

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“No me dejes sola”: el pedido a su madre

Uno de los intercambios más relevantes se dio entre la víctima y su madre, María Jiménez. En los mensajes, Mercedes le pidió que no la dejara sola ante el conflicto que vivía, a lo que recibió como respuesta: “Es tu tormenta, tenés que enfrentarlo”.

En otros fragmentos leídos durante la audiencia, la madre insistió en que debía regresar a su casa y resolver la situación por sus propios medios. “No me podés involucrar, yo no me voy a enganchar”, fue otra de las frases expuestas ante los jueces.

Intercambios con sus hermanos

La Fiscalía también presentó conversaciones con sus hermanos. En el diálogo con Manuel Kvedaras, la mujer expresó su preocupación y temor, aunque recibió respuestas que minimizaban la situación. “Tenés que enfrentarlo vos” y “No te va a hacer nada malo”, fueron algunas de las frases mencionadas en el juicio. Sin embargo, Mercedes insistió: “No voy a ir sola”.

En contraste, su hermana María del Rosario Kvedaras mostró mayor comprensión frente al miedo expresado por la víctima. “No entienden tu miedo, no se juzga el miedo”, le escribió en uno de los mensajes.

La reconstrucción de los hechos

Los diálogos corresponden al 29 de julio de 2023, una semana antes del crimen. Según lo reconstruido en la audiencia, esa noche Mercedes se trasladó a la casa de su madre junto a uno de sus hijos.

La exposición de estas pruebas estuvo a cargo de Gonzalo Peña Loza, ante un tribunal integrado por los jueces María Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feansa.

Testimonios sobre su intención de separarse

Durante las audiencias realizadas en los primeros días de abril, testigos cercanos a la víctima señalaron que Mercedes tenía la intención de separarse de su esposo. Entre ellos, una amiga y una tía, además de un hombre con quien había iniciado una relación poco antes de su muerte.

Según los testimonios, la mujer buscaba independencia y proyectaba un futuro distinto tanto en lo personal como en lo laboral, junto a sus hijos.

Etapa final del juicio

La incorporación de estos mensajes forma parte del cierre del debate oral, donde se analizan las pruebas presentadas por la Fiscalía para esclarecer el contexto previo al crimen.

El caso continúa en instancia judicial, con la expectativa puesta en la resolución del tribunal sobre la responsabilidad del imputado.

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