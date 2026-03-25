Condenan a 15 años a Santiago Martínez por el intento de femicidio de Emily Ceco

Santiago Martínez , conocido por su participación en el reality show Love is Blind , acusado por el intento de femicidio de su expareja Emily Ceco, recibió este miércoles una condena de 15 años de prisión, coincidente con el pedido que había realizado el abogado de la víctima, Roberto Castillo, durante los alegatos .

Luego de que se conociera el fallo , Emily Ceco brindó declaraciones a las cámaras de Puro Show (El Trece) y se mostró visiblemente conmovida : “ No lo puedo creer. Siento que ya terminó. No quiero festejar porque obviamente está la familia del otro lado, pero por fin voy a tener paz” , expresó entre lágrimas .

Más tarde añadió: “Se hizo justicia por mí. Se hizo justicia por Nicole, se hizo justicia por Carolina, se hizo justicia por Pamela, que también fueron víctimas de Santiago Martínez. Tal vez no se saben sus nombres , pero también lo sufrieron ”.

Al ser consultada por las consecuencias del fallo, Emily Ceco admitió: “Es bastante reparadora , muchísimo. Tengo quince años de tener paz. No sé qué va a suceder cuando él salga, pero espero que la justicia me acompañe también cuando él quede en libertad ”. Aun así, expresó sus temores sin rodeos: “Él intentó matarme cuando yo le di todo de mí. Todo le di, no hay nada que no le haya dado. Después de estar quince años en prisión, no sé qué puede llegar a hacer conmigo o con la familia que yo tenga ”.

Los episodios de intimidación durante el proceso

Además, Emily Ceco describió el desgaste que atravesó durante el proceso judicial, señalando episodios de intimidación y hostigamiento por parte del entorno de Martínez: “Mientras yo declaraba se escuchaba a la madre riéndose, las agresiones a través de las redes sociales de parte de familiares de él. Entonces, de eso tengo miedo. Yo quería irme en paz y no volver a tener contacto con esa gente”.

Hoy se conocerán los alegatos y la sentencia.

Respecto al instante en que se conoció el fallo, relató: “Me empezó a temblar todo el cuerpo. Tenía muchísimo miedo”. Además, recordó que su expareja se disculpó durante su declaración y le manifestó que todavía la amaba, algo que, lejos de aliviarla, profundizó su malestar: “Yo no dije nada, pero mi hermano se extralimitó y le dijo: ‘Tanto que la amabas, casi la matás, la cagaste a trompadas, cagón’. Mi hermano es la persona más tranquila que pueden llegar a conocer, jamás se pasa de un límite, pero en ese momento habló por todos”.

El proceso judicial se puso en marcha el miércoles de la semana anterior, aunque luego avanzó con celeridad tras la declaración de la denunciante, que se extendió por más de cuatro horas en los Tribunales de Morón. Durante su relato, detalló de manera cronológica cada uno de los hechos de violencia que atravesó y cómo estos fueron escalando hasta el episodio en el que el acusado habría intentado estrangularla con la intención de terminar con su vida.

El ataque ocurrió en la casa que la pareja compartía en General Rodríguez.

Si bien el testimonio de la participante de Love is Blind resultó determinante, también declararon en la audiencia distintos testigos. Entre ellos, uno de los más relevantes fue el padre del acusado, quien solicitó que Santiago reconozca y asuma las consecuencias de sus actos.

Una vez reunido el conjunto de pruebas junto con las declaraciones presentadas, el tribunal evaluó la información y dio a conocer el fallo este miércoles, al encontrar a Martínez responsable del delito de intento de femicidio.

El caso

Los hechos se remontan a febrero de 2025, cuando Emily Ceco denunció a su entonces pareja por violencia de género e intento de homicidio. A tan solo un día de conocerse la resolución judicial, la joven reconoció en su participación en el programa A la Tarde (América TV), conducido por Karina Mazzocco, que atravesaba un momento emocional complejo: “Estoy poniendo todas las fuerzas que tengo”, expresó.

Condenaron a 15 años de prisión a Santiago Martínez.

“Hoy, como estuve un poco más tranquila, me dieron ganas de peinarme, de maquillarme, de cambiarme. Y pareciera que las víctimas no tenemos derecho a eso, porque hasta me juzgaron por eso”, relató, al explicar que no le resultó sencillo presentarse en el estudio televisivo. La acompañaban su madre, Andrea Rivero, y su abogado, Roberto Castillo.

Al repasar el momento en que decidió realizar la denuncia contra su expareja, Emily Ceco explicó que el episodio de violencia se originó luego de asistir a una despedida de soltera organizada por sus familiares el 8 de febrero. La pareja tenía previsto volver a casarse, después de haber dado el “sí” durante su participación en el reality show.

“Tenía miedo, pero más le tenía miedo a él. Tenía muchísimo miedo porque yo no sabía cómo se lo iba a tomar. De hecho, esperé el momento que yo quería justo para denunciarlo”, expresó la joven. Además, reconoció que lo vivido le generaba vergüenza, especialmente por la dificultad de tener que relatar la situación a sus padres.

Santiago Martínez, el exparticipante del reality show Love is Blind acusado por el intento de femicidio de su expareja, Emily Ceco, fue condenado este miércoles a 15 años de prisión.

Por ese motivo, decidió irse del hogar que compartía con Martínez y resguardarse en la vivienda de su hermana. Más adelante, cuando se sintió preparada para hablar con su familia, recordó que acudió a la casa de sus padres durante la noche y que se había maquillado con el objetivo de disimular las marcas en su rostro y evitar que notaran las lesiones.

En relación con el vínculo que mantuvo con su agresor, Emily Ceco señaló que, en un inicio, no evidenciaba conductas violentas. “Se presentó como una buena persona y como la persona que yo siempre hubiese esperado, la persona que me hubiese encantado que sea el papá de mis hijos. Y le duró tan poco tiempo y se convirtió en un monstruo”, expresó.

En esa línea, indicó que los primeros indicios de un cambio en su comportamiento surgieron aproximadamente entre el mes y medio y los dos meses de relación. Como ejemplo, mencionó un episodio de celos ocurrido durante un encuentro con compañeros del reality show en el que se conocieron.

En caso de ser condenado, la pena se dará a conocer la semana que viene.

“Había dos chicos que no conocía y me pidieron que les pase lo que estaba tomando. Se los pasé y cuando Santiago me vio, me empezó a decir que era una puta, que era una prostituta, que me regalaba con los primeros dos boludos que veía”, detalló.

Ante esta situación, la madre de Emily Ceco señaló que en el material del reality existían registros donde podían observarse esas conductas: “Parte de los capítulos son escenas de celos de él, que no se puede creer las cosas que le dice”. Sin embargo, admitió que solo en una ocasión había percibido algo inusual durante unas vacaciones en Villa Gesell, motivo por el cual decidió consultar directamente a su hija.

Condenaron a 15 años de prisión a Santiago Martínez.

Además, recordó que fue un momento muy impactante cuando tomó conocimiento de que su hija había sido agredida físicamente: “Casi me desmayo, pero la abracé. Ella no me dijo que le había pegado, solo me dijo: ‘Me separé’. Y en el momento, a pesar de que lo hizo con la luz apagada, entró a casa para que no la vea. Maquillada y estaba toda desfigurada”.