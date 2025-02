Una ex de Santiago Martínez de Love is Blind relató sus violentas actitudes durante su relación. 

La joven, mediante un clip de TikTok, puso en escena varias situaciones violentas que sufrió cuando salió con el ex participante del reality de Netflix, quien no solo molió a golpes a Emily, sino que la privó de su libertad durante todo un fin de semana para que no lo denunciara.

Johana Coleff reveló las actitudes violentas de Santiago Martínez y relató con tres fuertes situaciones, siendo la última la peor.

“Fue la peor situación que viví con un hombre. Veníamos de cenar, íbamos a ir a la casa, él vivía con los padres y estaba la luz prendida, así que estacionamos en la esquina un rato hasta que se fueran a dormir...”

“Era una situación íntima que él opinaba que sí y yo que no. Como le decía que no, él pensaba que lo trataba como a cualquiera. Y la realidad es que no. No es no, chicas. Me empezó a insultar de arriba a abajo. Saqué mi celular para pedirme un auto y me dijo ‘a mí cuando te hablo me escuchás’ y me sacó el teléfono. En ese momento, no me daba para forcejear porque estaba muy transformado, entonces me daba miedo...”.

“Empecé a mover la pierna y él me dijo ‘¿por qué temblás?’, le dije ‘porque la verdad tengo miedo, nunca pasé por una situación así’ y me dijo ‘¿miedo de qué? ¡Estúpi..., tenés 26 años! Esperé porque no quería irme sin mi celular y en un momento se largó a llorar y empezó a pedirme perdón, que no sentía eso, que era mentira, que me quería y me devolvió el teléfono. Me quiso abrazar y lo abracé”, cerró, revelando que quiso avisarle a Emily del tipo de persona que es Santiago pero ella la ignoró.

image.png

La influencer enumeró “así había un montón de situaciones. Siempre que nos veíamos pasaba algo. Una vez habíamos quedado en cenar juntos y pedir helado, yo no pude pedir en la aplicación no sé por qué y se enojó porque no pude hacerlo”.

Qué dijo Santiago Martínez sobre su causa de violencia de género

Fue Federico Bongiorno quien se encargó de difundir la noticia. En el stream que conduce con Pepe Ochoa, reveló cuál fue la respuesta de Santiago Martínez tras entrevistar a la víctima, quien contó a detalle su calvario dentro del hogar que compartían.

image.png

“Me pegó una trompada en la cabeza y en la espalda. Le dije 'por favor no me pegues' y me dijo 'sos una puta' y me volvió a pegar. Me pegó dos trompadas más y me paré y me quise ir, pero se puso contra la puerta y me empujó a la cama”, relató Emily Ceco durante la entrevista en el canal de streaming.

Según Federico Bongiorno, Santiago Nahuel habría respondido con total impunidad ante las acusaciones. “No es una denuncia penal. Se trata solo de una pelea familiar que yo voy a resolver”, es el textual que leyó el conductor sobre la respuesta de Martínez ante las crudas declaraciones de su esposa.

Luego de que salieran a la luz las atrocidades que Santiago le habría hecho a Emily, fue despedido de Canal 9 y de un streaming de River Plate en el que se encontraba trabajando. Desde la cuenta de X del club de Núñez lanzaron un comunicado informando su decisión y solidarizándose con la víctima.