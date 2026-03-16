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16 de marzo de 2026 - 07:34
Jujuy.

Femicidio de Daniela Mamaní: prorrogan la prisión preventiva del acusado

El Juzgado de Control extendió por 60 días la detención de Matías Tinte, imputado por el asesinato de la enfermera humahuaqueña ocurrido en noviembre de 2025 en barrio Gorriti.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
La joven fue asesinada en noviembre del 2025.

La joven fue asesinada en noviembre del 2025.

En una audiencia realizada este viernes, el Juzgado de Control resolvió prorrogar por 60 días la prisión preventiva de Matías Tinte, único imputado por el femicidio de Daniela Araceli Mamaní.

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La medida fue solicitada por la fiscal María Emilia Curten Haquim, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar, quien argumentó que la detención del acusado es necesaria para garantizar el normal desarrollo del proceso judicial y evitar riesgos procesales.

La investigación se encuentra en su etapa final y la fiscalía espera completar una prueba clave para solicitar la elevación a juicio de la causa.

El resultado de adn, la prueba que resta

Según se informó, la Investigación Penal Preparatoria está prácticamente concluida, aunque todavía falta incorporar el resultado de pericias de ADN que se realizan sobre muestras tomadas en la escena del crimen y del cuerpo de la víctima.

Estas pruebas se encuentran actualmente en análisis de laboratorio y, una vez incorporadas al expediente, la fiscal Curten Haquim estará en condiciones de cerrar la etapa investigativa y pedir que el tribunal fije fecha para el debate oral y público.

Mientras tanto, Matías Tinte continúa detenido e imputado por el delito de “homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género”.

Marcha por Daniela Mamaní
Marcha por Daniela Mamaní

Marcha por Daniela Mamaní

Los hechos

El caso ocurrió durante la mañana del 11 de noviembre de 2025, cuando alrededor de las 7.30 un hombre se presentó de manera espontánea en la Seccional Nº1 y confesó ante los efectivos que había matado a su ex pareja.

Tras el aviso, una comisión policial se dirigió hasta un inquilinato ubicado en calle Campero al 400, en el barrio Gorriti de San Salvador de Jujuy, donde encontraron el cuerpo de Daniela Mamaní.

Luego de las diligencias correspondientes, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Alto Comedero, donde se realizó el examen cadavérico.

Posible femicidio en Jujuy
Posible femicidio en Jujuy.

Posible femicidio en Jujuy.

La autopsia confirmó la violencia del ataque

Los médicos forenses determinaron que la joven falleció por un shock hipovolémico provocado por heridas de arma blanca.

La autopsia reveló dos lesiones mortales, además de múltiples heridas defensivas en los brazos, hematomas y lesiones en distintas partes del cuerpo, lo que evidenció que la víctima intentó resistir el ataque.

El caso generó fuerte conmoción en la provincia, no solo por la brutalidad del crimen, sino también por denuncias de vecinos que señalaron posibles demoras o negligencias policiales, ya que afirmaron que efectivos habrían acudido al lugar antes del desenlace fatal sin intervenir.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género, podés comunicarte de forma gratuita al 0800-888-4363 del Consejo Provincial de la Mujer. Además, podés hacerlo al 144 o 911 los 365 días del año.

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