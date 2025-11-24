25N en Jujuy: convocan a marchar por el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y pedir justicia por Daniela Mamani

Se realizó en Jujuy la marcha Ni Una Menos

Este martes 25 de noviembre tiene lugar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En el marco de esta fecha, distintas organizaciones de Jujuy se movilizarán en San Salvador para exigir políticas efectivas contra la violencia de género y, puntualmente, pedir justicia por Daniela Mamani, la joven hallada sin vida en el barrio Gorriti de San Salvador de Jujuy.

Según detallaron, la concentración para la movilización será a las 17 en Plaza Belgrano , desde donde partirá la marcha central.

El femicidio de Daniela generó conmoción. La joven fue encontrada sin vida el martes 11 de noviembre, horas después de que vecinos realizaran llamados al 911 solicitando asistencia.

La autopsia determinó que la muerte se produjo entre la 1 y las 3 de la mañana. Por otra parte, la investigación avanzó hacia la hipótesis de un hecho violento, y su ex pareja, Matías Manuel Tinte , de 36 años, fue detenido y quedó imputado por femicidio.

Según su familia, Daniela había mantenido una relación de diez años con el acusado, y se había separado hacía unos meses.

“Justicia por Daniela”: la consigna del martes

En este contexto, la marcha del 25N en Jujuy se convoca una nueva marcha para pedir la eliminación de la violencia contra las mujeres. La movilización incluirá lecturas, intervenciones artísticas y otros espacios de protesta.

Quién era Daniela Mamaní, la mujer asesinada en Jujuy

Daniela Mamani tenía 31 años y era oriunda de Humahuaca. Hacía varios años que vivía en San Salvador de Jujuy, donde alquilaba un departamento en calle Campero. Su familia la definió como una joven trabajadora.

Según relataron sus tías, Daniela había estudiado enfermería. Para sostenerse económicamente, trabajaba en distintos puestos de venta sobre las avenidas Dorrego y El Éxodo, donde solía rotar turnos para poder organizarse entre el empleo y las responsabilidades familiares. Todo esto fue relatado por sus tías horas después de conocer la trágica noticia de su muerte.

“Era buena gente, muy trabajadora. Mi s

obrina hizo todo por su papá. Él solo la aceptaba a ella”, contaron sus familiares entre lágrimas, recordando que Daniela lo acompañaba en todo.

Sus tías también expresaron la angustia que atraviesa toda la familia, especialmente por sus cinco hermanos que permanecen en Humahuaca, y por el padre de Daniela, que ahora queda solo. “No entendemos por qué tuvo que pasar esto. Queremos justicia”, repetían.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género, podés comunicarte de forma gratuita al 0800-888-4363 del Consejo Provincial de la Mujer. Además, podés hacerlo al 144 o 911 los 365 días del año.