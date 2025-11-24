Violento intento de robo en Ruta 1: atacaron a un camión y tras una persecución fueron detenidos

El domingo 23 de noviembre por la mañana, un camión que transportaba mercadería fue violentado mientras circulaba por la Ruta Provincial N° 1. Tras la ruptura del parabrisas, los ocupantes del camión alertaron a la Policía de Jujuy , que inició una persecución.

Operativos. Tras allanamientos en Jujuy y Salta, caen sospechosos por el robo a un comerciante

San Isidro. Entraron a robar en la casa de Valeria Mazza: se hicieron pasar por jardineros

Tras algunos minutos, el personal policial que llevó a cabo el operativo, logró individualizar y detener a dos hombres que intentaron llevar adelante el violento robo.

Según datos de la Policía de la Provincia, el operativo se desplegó cerca de las 11:45 del domingo 23 de noviembre en la Ruta Provincial N° 1, luego de un intento de robo a un camión que transportaba mercadería.

En esas circunstancias, dos ocupantes de una motocicleta intentaron interceptar a un camión; su conductor los persiguió tras sufrir daños en el parabrisas. El chofer y su acompañante, comerciantes dedicados a la venta de verduras, lograron solicitar ayuda a la Policía.

robo y detenidos en ruta 1

Con la coordinación de personal de la Unidad Regional 2 (UR2), la Seccional 53° de Rodeíto, la Brigada de Investigaciones de San Pedro (BISP), Infantería y el Grupo Operativo Motorizado (GOM), el personal policial llevó a cabo una persecución y divisó a uno de los asaltantes, un ciudadano colombiano de 39 años, que ya había sido retenido por el conductor del camión.

El segundo individuo, un argentino de 28 años, que había huido en la motocicleta, fue interceptado y demorado por personal de la Seccional 53° de Rodeíto en caminos internos.

Finalmente, ambos detenidos y las actuaciones primarias quedaron a cargo de la Brigada de Investigaciones de San Pedro (BISP), por disposición judicial.