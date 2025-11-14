sábado 15 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de noviembre de 2025 - 21:08
Operativos.

Tras allanamientos en Jujuy y Salta, caen sospechosos por el robo a un comerciante

Dos hombres fueron detenidos en Salta y se secuestraron elementos en Jujuy tras una investigación por robo en banda ocurrido en marzo.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Allanamientosen Jujuy y Salta

Allanamientos en Jujuy y Salta

En un trabajo coordinado entre la Policía de Jujuy y la Policía de Salta, se realizaron diversos allanamientos que permitieron detener a personas que estarían vinculadas a una causa por robo en poblado y en banda contra un comerciante jujeño.

Lee además
robo en pleno centro de perico: todo quedo registrado en las camaras de seguridad
Seguridad.

Robo en pleno centro de Perico: todo quedó registrado en las cámaras de seguridad
Millonario robo en Jujuy: se llevaron $90 millones de un auto en Alto Comedero
Policiales.

Millonario robo en Jujuy: se llevaron $90 millones de un auto en Alto Comedero

La investigación se inició en marzo pasado, luego de que la víctima denunciara haber sido abordada por varios sujetos que actuaron de forma coordinada para sustraerle mercadería y dinero. A partir de ese hecho, se recopilaron testimonios y se analizaron distintas líneas de investigación que permitieron identificar a los sospechosos.

Allanamientos en Salta y Jujuy

Efectivos de la División Robos y Hurtos de la Policía de Salta realizaron allanamientos en los barrios Los Paraísos, Palermo I y Atocha III. Durante estos procedimientos, dos hombres mayores de edad fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia jujeña.

Allanamientos y detenidos en Jujuy y Salta
Allanamientos y detenidos en Jujuy y Salta

Allanamientos y detenidos en Jujuy y Salta

En paralelo, la Policía de Jujuy llevó a cabo un allanamiento en una casa ubicada en barrio Mariano Moreno. Allí se secuestraron elementos de interés para la causa, los cuales serán peritados en los próximos días para determinar su vinculación con el hecho investigado.

Avances y próximos pasos en la causa

En la intervención participaron el Juzgado de Garantías N°8 de Salta y el Juzgado Penal de Control de Jujuy, quienes supervisaron cada instancia de los procedimientos. Las autoridades señalaron que la causa continúa abierta y que aún restan medidas por realizar.

En las próximas jornadas se avanzará con peritajes sobre los objetos secuestrados, además de nuevas declaraciones testimoniales que podrían aportar mayor claridad sobre la participación de los detenidos y revelar si existen otros cómplices involucrados en el robo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Robo en pleno centro de Perico: todo quedó registrado en las cámaras de seguridad

Millonario robo en Jujuy: se llevaron $90 millones de un auto en Alto Comedero

Robo frustrado en una casa de barrio Gorriti: hay un detenido y el otro se dio a la fuga

Robo en el cementerio de Palpalá: se llevaron placas, cruces e imágenes de Cristo

Detuvieron en Salta a "el jujeño", acusado de liderar una red de trata en colegios

Las más leídas

Vecinos denuncian una presunta estafa millonaria en Jujuy: serían más de 200 damnificados video
Policial.

Vecinos denuncian una presunta estafa millonaria en Jujuy: serían más de 200 damnificados

Supermercados Comodín﻿
Promo.

Supermercados Comodín lanza "Fin de Año Sobre Ruedas": la gran promo que revoluciona el norte argentino

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9 video
Jujuy.

Impactante accidente de tránsito en el Puente Paraguay sobre Ruta 9

Entierro de Daniela Mamaní. video
Humahuaca.

El último adiós a Daniela Mamaní: "Que esto no quede en el dolor, que nos haga reflexionar"

Sigue JujuyFlorece
Exposición.

Jujuy Florece: cómo será la agenda de este sábado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel