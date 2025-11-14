Tras allanamientos en Jujuy y Salta, caen sospechosos por el robo a un comerciante

En un trabajo coordinado entre la Policía de Jujuy y la Policía de Salta , se realizaron diversos allanamientos que permitieron detener a personas que estarían vinculadas a una causa por robo en poblado y en banda contra un comerciante jujeño.

La investigación se inició en marzo pasado , luego de que la víctima denunciara haber sido abordada por varios sujetos que actuaron de forma coordinada para sustraerle mercadería y dinero . A partir de ese hecho, se recopilaron testimonios y se analizaron distintas líneas de investigación que permitieron identificar a los sospechosos.

Efectivos de la División Robos y Hurtos de la Policía de Salta realizaron allanamientos en los barrios Los Paraísos, Palermo I y Atocha III. Durante estos procedimientos, dos hombres mayores de edad fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia jujeña.

En paralelo, la Policía de Jujuy llevó a cabo un allanamiento en una casa ubicada en barrio Mariano Moreno. Allí se secuestraron elementos de interés para la causa, los cuales serán peritados en los próximos días para determinar su vinculación con el hecho investigado.

Avances y próximos pasos en la causa

En la intervención participaron el Juzgado de Garantías N°8 de Salta y el Juzgado Penal de Control de Jujuy, quienes supervisaron cada instancia de los procedimientos. Las autoridades señalaron que la causa continúa abierta y que aún restan medidas por realizar.

En las próximas jornadas se avanzará con peritajes sobre los objetos secuestrados, además de nuevas declaraciones testimoniales que podrían aportar mayor claridad sobre la participación de los detenidos y revelar si existen otros cómplices involucrados en el robo.