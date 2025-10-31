Robo frustrado en una casa de barrio Gorriti: hay un detenido y el otro se dio a la fuga

Robo frustrado en una casa de barrio Gorriti: hay un detenido

La madrugada del 28 de octubre de 2025 , un intento de robo en una vivienda de barrio Gorriti , en San Salvador de Jujuy , terminó con un hombre de 30 años detenido luego de un operativo que se activó tras un llamado al 911 .

Policiales. Arrestaron a tres sujetos en el barrio San Francisco de Álava tras un intento de robo

Recompensa. Robo en San Pedrito: los ladrones se llevaron una perra caniche y la buscan intensamente

Según fuentes oficiales, el episodio ocurrió alrededor de las 04:20 horas , cuando el propietario de una casa ubicada sobre calle Islas Malvinas advirtió la presencia de dos individuos intentando ingresar al domicilio.

Robo frustrado en una casa de barrio Gorriti: hay un detenido

Robo frustrado en una casa de barrio Gorriti: hay un detenido

Uno de ellos fue sorprendido en el momento en que intentaba sustraer objetos del interior de la vivienda, por lo que escapó de inmediato junto a su cómplice.

El damnificado, un hombre de 55 años , brindó una descripción detallada de los sospechosos , lo que permitió que desde el Centro de Monitoreo se iniciara el rastreo de los presuntos autores.

Un detenido tras la búsqueda

Minutos después, gracias a los datos aportados, los uniformados localizaron a uno de los implicados en calle 25 de Mayo, donde fue reducido y aprehendido pese a ofrecer resistencia.

El detenido fue trasladado a la Seccional 6ª, donde quedó a disposición de la justicia, mientras se continúan las investigaciones para dar con el segundo sospechoso.

Avanza la investigación

El propietario fue invitado a radicar la denuncia correspondiente, y las autoridades judiciales ya intervienen en el caso.

Las fuentes consultadas indicaron que no se registraron personas heridas ni faltantes en el domicilio, aunque se mantienen las medidas de seguridad en la zona.