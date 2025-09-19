viernes 19 de septiembre de 2025

19 de septiembre de 2025 - 11:49
Policial.

San Salvador de Jujuy: arrestaron a un hombre tras intento de robo en pleno centro

Un hombre fue detenido hoy a la madrugada en pleno centro de San Salvador de Jujuy tras intentar robar en un local de la capital. Fue detenido.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
San Salvador de Jujuy: arrestaron a un hombre tras intento de robo en pleno centro

San Salvador de Jujuy: arrestaron a un hombre tras intento de robo en pleno centro

Un hombre de 41 años fue detenido en la madrugada de este viernes 19 de septiembre luego de intentar robar en un local comercial del centro de San Salvador de Jujuy. El hecho derivó en una persecución ciudadana que terminó con la reducción del sospechoso antes de la llegada de la policía.

El hecho en pleno centro

El episodio ocurrió alrededor de las 3:40 de la mañana en la intersección de calles Independencia y Sarmiento. Según informaron fuentes policiales, el hombre intentó sustraer elementos de un comercio, lo que generó la intervención de transeúntes que lo persiguieron y lograron detenerlo.

Intervención policial

El Grupo Dinámico de Prevención del Delito acudió al lugar tras ser alertado por vecinos. Al llegar, los efectivos encontraron al sospechoso reducido y en poder de un arma blanca, la cual fue secuestrada como evidencia.

La denuncia del damnificado

El propietario del local afectado radicó la denuncia correspondiente, mientras que el detenido fue trasladado a una comisaría de la capital jujeña, quedando a disposición de la justicia.

Justicia y seguridad ciudadana

El incidente volvió a poner en agenda la problemática de la seguridad en el microcentro capitalino, donde vecinos y comerciantes destacan la necesidad de mayor presencia policial, especialmente en horarios nocturnos y de madrugada.

