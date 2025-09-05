viernes 05 de septiembre de 2025

5 de septiembre de 2025 - 09:09
Policiales.

Apuñalaron a un hombre en La Quiaca: hay cinco detenidos

Por el hecho violento hay cinco personas detenidas, quienes compartían bebidas alcohólicas con la víctima antes de ser herido en una vivienda de La Quiaca.

Gabriela Bernasconi
Imagen ilustrativa

Cinco personas mayores de edad fueron detenidas en La Quiaca luego de que un hombre sufriera una grave lesión en una pierna. La víctima debió ser trasladada al Hospital Jorge Uro para recibir atención médica.

Qué pasó en La Quiaca: los detalles del caso

El pasado martes 2 de septiembre, un hombre de 33 años fue trasladado al Hospital Jorge Uro, tras desmayarse en la vía pública a causa de las heridas que había sufrido en una de sus piernas. Los vecinos alertaron a personal del SAME, quienes posteriormente lo llevaron hasta el centro médico.

hospital jorge uro - la quiaca.jpg

Al llegar a la vivienda de la víctima, efectivos de la Policía de la Provincia constataron que en el lugar había varias personas que habían compartido bebidas alcohólicas con él antes de la agresión. Todas fueron demoradas.

Los detenidos inicialmente fueron tres hombres de 37, 33 y 36 años, y una mujer de 44, quienes fueron trasladados por personal de Infantería. Posteriormente, tras las investigaciones correspondientes, se aprehendió a una quinta persona: un hombre de 30 años señalado como el principal sospechoso del hecho.

