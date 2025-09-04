jueves 04 de septiembre de 2025

4 de septiembre de 2025 - 10:13
Operativo.

Salvaron la vida de una bebé jujeña que no podía respirar

La madre de la bebé alertó a personal policial que su hija no podía respirar. El operativo se llevó a cabo en conjunto entre la Policía de Jujuy y el SAME.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
rescate SAME

Un desesperante hecho ocurrió en la noche del miércoles 3 de septiembre, cuando una mujer de 27 años advirtió que su hija de 11 meses no podía respirar. De inmediato pidió ayuda a efectivos de la Policía de Jujuy, quienes intervinieron y solicitaron la presencia del SAME.

Detalles del hecho: qué le pasó a la bebé jujeña

Según el reporte policial, el episodio se registró alrededor de las 21.30, cuando la mujer se encontraba en un cajero automático cercano a la ex Casilla de Turismo de San Salvador de Jujuy. Allí alertó que su beba tenía serias dificultades para respirar.

En medio de la desesperación, pidió auxilio a los agentes de seguridad, quienes actuaron de inmediato practicándole maniobras de reanimación. Gracias a la rápida intervención, la menor logró recuperar la estabilidad. Minutos después, arribó personal del SAME, que le realizó los estudios correspondientes y determinó parámetros normales.

image

