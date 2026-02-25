Detuvieron a un conocido delincuente tras robar en varios locales de ropa

El último hecho se registró durante la madrugada, cuando el sospechoso ingresó a un comercio ubicado sobre calle Otero tras forzar una chapa de ventilación de la vidriera. Del interior sustrajo una importante cantidad de prendas de fiesta y ropa de noche, cuyo valor fue estimado en alrededor de 500 mil pesos.
Lo captaron las cámaras de seguridad
La investigación avanzó gracias al registro de las cámaras de seguridad del local, que captaron el momento del ilícito alrededor de las 4:51 de la mañana y permitieron identificar la vestimenta del autor. Con estos datos, y por directivas de la ayudante fiscal interviniente, los efectivos desplegaron un rastrillaje por la zona.
El operativo culminó con la interceptación del sospechoso en la intersección de la avenida Éxodo Jujeño y calle Santa Bárbara, donde fue demorado y trasladado a la Seccional 1ra para las actuaciones de rigor.
Durante la requisa, el personal policial logró el secuestro de varias prendas que el acusado llevaba consigo, además de recuperar parte de lo sustraído, entre ellos pantalones, vestidos, remeras y una cartera. Los elementos quedaron vinculados a la causa penal y serán restituidos a sus propietarios una vez cumplidos los procedimientos judiciales.
El detenido, con domicilio en el barrio Mariano Moreno, quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar su posible vinculación con otros hechos delictivos registrados en la zona comercial durante los últimos días.