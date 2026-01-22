Tres robos en menos de un mes en una biblioteca de Alto Comedero: evalúan mudarse por inseguridad

La Biblioteca San Cayetano, ubicada en Avenida Valle Grande del barrio Tupac Amaru de Alto Comedero , volvió a ser blanco de la delincuencia y atraviesa uno de los momentos más difíciles de sus 15 años de trabajo comunitario.

En lo que va del 2026 ya sufrió dos robos , y el hecho del lunes fue considerado por sus referentes como “uno de los más violentos”. La situación, sumada a años reiterados de ataques, llevó a que el equipo analice mudarse a otro sector del barrio.

Lorena Mamaní, responsable de la biblioteca San Cayetano, explicó que este último episodio dejó importantes daños materiales. Relató que el lunes rompieron la ventana, las rejas, entraron por un espacio chico y se llevaron un gazebo, además de materiales que usan para enseñar: hojas, cajas de tizas. Incluso, los delincuentes intentaron llevarse ventiladores, aunque no lograron sacarlos del lugar.

Este robo se suma a otro ocurrido en enero y un tercero el 26 de diciembre, cuando forzaron la puerta principal y sustrajeron varios elementos de trabajo. “Es el segundo en 2026, el tercero en menos de un mes”, lamentó Mamaní.

Embed - LORENA MAMANÍ - Tres robos en menos de un mes en la biblioteca San Cayetano de Alto Comedero

Falta de seguridad y demoras en la asistencia policial

La situación de inseguridad no solo afecta a la institución sino también a los vecinos de la zona, quienes —según comentó— están “cansados” de los constantes hechos delictivos y evalúan colocar alarmas comunitarias ante la poca presencia policial.

En ese sentido, Mamaní cuestionó la respuesta de las fuerzas de seguridad: “Llamamos a la Policía y demoraron un montón. Llamé a cinco números y recién el quinto me respondió. Llamé al 911 y tampoco me atendió”, relató sobre una de las tantas denuncias realizadas.

Además, aseguró que los chicos que asisten a la biblioteca también son víctimas de robos en la vereda. Por eso, adoptaron múltiples medidas de prevención para resguardar a las familias que participan de las actividades.

biblioteca san cayetano alto comedero (1)

La biblioteca evalúa mudarse

Ante la inseguridad persistente, el equipo de trabajo analiza trasladar la biblioteca a otro sector del barrio Alto Comedero. “Estamos evaluando mudarnos, porque nos cansamos. La inseguridad es mucha, estamos hace 15 años y sistemáticamente vivimos robos”, explicó Mamani.

Durante ese tiempo, sufrieron el robo de mochilas, cartucheras, material didáctico, elementos de limpieza e incluso carteles y focos.