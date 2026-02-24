martes 24 de febrero de 2026

24 de febrero de 2026 - 10:53
Policial.

Vecinos lincharon a un hombre tras un intento de robo en Palpalá

Un grupo de vecinos agredieron y terminaron linchando a un hombre en Palpalá tras haberlo visto intentando robar en una casa del barrio San José.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Un violento episodio se registró anoche en el barrio Paso de Jama, en la ciudad de Palpalá, cuando un grupo de vecinos acorraló y golpeó a un hombre de 28 años acusado de haber intentado cometer un robo minutos antes en el barrio San José.

El hecho ocurrió sobre calle Fabo Samar y generó momentos de extrema tensión en la zona.

El episodio

Según trascendió, el sospechoso habría sido señalado por vecinos como presunto autor de un ilícito ocurrido instantes previos. Tras ser identificado, varias personas lo interceptaron y comenzaron a agredirlo físicamente.

Al arribo de los móviles policiales, el hombre fue encontrado tendido en el suelo con heridas sangrantes en su pierna derecha. En el lugar se vivieron escenas de tensión debido a la concentración de personas.

Traslado y asistencia médica

El hombre fue trasladado a la Seccional 47 y posteriormente asistido por personal del SAME. Más tarde, fue derivado al Hospital Gallardo para una evaluación médica más exhaustiva.

En paralelo, la persona damnificada por el presunto robo formalizó la denuncia correspondiente.

Investigación en curso

El caso quedó bajo investigación para determinar con precisión la secuencia de los hechos y las responsabilidades correspondientes.

El episodio reabre el debate sobre la violencia colectiva ante hechos delictivos y los riesgos que implica la intervención directa de particulares en este tipo de situaciones.

