Gripe 2026: el Ministerio de Salud adelanta la campaña antigripal por una nueva variante

El Ministerio de Salud de la Nación anunció que la campaña de vacunación contra la gripe comenzará el 9 de marzo en todo el país . La decisión se tomó tras detectar una circulación anticipada de virus respiratorios y la presencia de una nueva variante de influenza H3N2 . La medida apunta a proteger a los grupos de riesgo antes del pico estacional.

La cartera sanitaria informó que la estrategia incluye la compra y distribución de más de ocho millones de dosis en las 24 jurisdicciones y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación explicaron que los virus respiratorios comenzaron a circular de forma más temprana en los últimos años. En esta temporada se identificó la variante H3N2, subclado K, que presenta mayor capacidad de contagio.

El ministro Mario Lugones señaló que la decisión busca garantizar inmunización antes del aumento de casos. La estrategia procura reducir internaciones y evitar presión sobre el sistema sanitario público.

vacunas

Cuántas dosis se distribuirán en el país

El Gobierno nacional adquirió 8.160.000 dosis de vacuna antigripal. La primera entrega incluye 795.760 dosis destinadas a adultos y mayores de 65 años con formulación adyuvantada.

La distribución contempla:

4.700.000 dosis para adultos de 2 a 64 años con factores de riesgo.

2.300.000 dosis adyuvantadas para mayores de 65 años.

1.160.000 dosis pediátricas para niños y niñas de 6 a 24 meses.

Las vacunas integran el Calendario Nacional y se aplicarán de forma gratuita en hospitales y centros de salud públicos.

Síntomas de la gripe H3N2 y señales de alerta

El infectólogo Roberto Debbag explicó que el cuadro suele iniciar con tos persistente y congestión nasal. Entre las 24 y 48 horas aparecen fiebre alta, decaimiento y dolor corporal.

El especialista indicó que los síntomas pueden confundirse con otras infecciones respiratorias. Recomendó consulta médica ante fiebre elevada, cansancio intenso o dificultad respiratoria, especialmente en personas con factores de riesgo.

Quiénes deben vacunarse

La población objetivo definida por el Ministerio incluye:

Niños y niñas de 6 a 24 meses

Adultos mayores de 65 años

Personal de salud

Embarazadas y puérperas

Personas con enfermedades crónicas o factores de riesgo

Entre los factores que aumentan la posibilidad de complicaciones figuran enfermedades cardíacas o respiratorias crónicas, inmunodeficiencias, patologías oncohematológicas, diabetes, obesidad mórbida e insuficiencia renal.

Cobertura y advertencia sanitaria

En las últimas campañas la cobertura resultó baja. En adultos mayores osciló entre 41,6% y 42,2%. En menores de dos años menos del 70% completó el esquema.

Las autoridades sanitarias advirtieron que una cobertura insuficiente puede elevar internaciones y derivaciones, además de generar reprogramación de prácticas médicas.

Cada provincia comunicará lugares y cronogramas de vacunación. El Gobierno nacional centraliza la logística y las jurisdicciones organizan la aplicación local.