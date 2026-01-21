Muerte por gripe H3N2: quién es el primer muerto y de qué provincia era

El Hospital Carrillo de Mendoza, donde permaneció internado el turista español fallecido por gripe H3N2.

Un paciente de 74 años que se encontraba hospitalizado en Mendoza falleció este martes tras contraer gripe A H3N2 , en lo que constituye el primer deceso confirmado en el país asociado a esta cepa. Se trataba de un ciudadano argentino residente en España , que había viajado al país para pasar las celebraciones de fin de año.

Salud. Súper gripe H3N2: alerta sanitaria por la circulación de la variante K en el país

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud mendocino , estaba internado desde el 17 de diciembre y presentaba enfermedades preexistentes que complicaron la evolución del cuadro.

La situación fue ratificada de manera oficial el viernes 2 de enero , cuando ya habían transcurrido 16 días desde su ingreso al sistema de salud . Según precisó el Hospital Carrillo al diario Los Andes, el paciente presentó síntomas febriles apenas dos días después de llegar a Mendoza para visitar a sus familiares. A raíz de ese cuadro, fue atendido primero en el Hospital Central y posteriormente derivado a un establecimiento sanitario de Las Heras .

A lo largo de la internación desarrolló neumonía , con fiebre sostenida , compromiso respiratorio y dolores generalizados . El pronóstico se agravó porque padecía diversas patologías previas , lo que dificultó la evolución clínica y la efectividad de los tratamientos aplicados.

Un hombre de 74 años que estaba internado en Mendoza murió este martes a causa de una gripe A H3N2.

Desde la cartera sanitaria indicaron que el paciente recibió atención médica inmediata, fue internado en cuidados intensivos, permaneció aislado de forma estricta y bajo monitoreo constante, aunque aclararon que su cuadro clínico se mantuvo grave desde el inicio.

Informe oficial sobre la circulación de la gripe H3N2 en el país

El último Boletín Epidemiológico Nacional, publicado esta semana, reportó 28 contagios de influenza A (H3N2), subclado K, registrados en 14 jurisdicciones argentinas.

Los casos se concentraron principalmente en personas mayores de 60 años y niños menores de 10, con un alto porcentaje de internaciones y un bajo nivel de inmunización, ya que solo el 21% de los afectados contaba con la vacuna aplicada.

Hospital Carrillo de Mendoza.

Los contagios verificados se distribuyen en Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

En este escenario, la muerte del visitante proveniente de España en Mendoza quedó registrada como la primera víctima fatal por influenza A H3N2 en la Argentina, en medio de un escenario de vigilancia sanitaria intensificada y control epidemiológico permanente.