miércoles 07 de enero de 2026

7 de enero de 2026 - 12:29
Gripe H3N2: en Jujuy recomiendan no alarmarse y reforzar cuidados

El doctor Gustavo Echenique, infectólogo de Jujuy, informó sobre la importancia de la vacunación para prevenir la super gripe en las variantes que circulan.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Salud inició la campaña de vacunación contra la gripe.

Ante los datos que arrojó el informe del Boletín Epidemiológico Nacional, que confirmó la detección de nueve contagios de gripe H3N2 subclado K en el país consultamos a Gustavo Echenique, infectólogo y presidente del Colegio Médico de Jujuy, quien explicó que si bien no hay que alarmarse es necesario tomar los recaudos necesarios para prevenir contagios.

Qué es la gripeH3N2 y cuáles son los síntomas (Foto ilustrativa)
Qué es la gripe H3N2 y cuáles son los síntomas
Aumentan los casos de la súper gripe H3N2 en Argentina.  
Súper gripe H3N2: alerta sanitaria por la circulación de la variante K en el país

“El virus de la influenza no es nuevo, lo que sí es nuevo es la aparición de este subclado o subvariante del virus Influenza H3N2, hablemos también del H1N1que estuvo también provocando gripe y que para ambas variantes la vacuna está presente y contiene a este virus que ha sido denominado popularmente como “super gripe”, no por su gravedad, sino por su alta contagiosidad”. Esta variante ya se detectó en al menos 34 países y tiene un mayor impacto en niños, adolescentes y adultos jóvenes.

En Argentina circulan actualmente tres subclados de H3N2: el denominado K, y otros dos llamados J2 y J3. Hasta el momento se detectaron 18 casos: nueve correspondientes al subclado K y nueve a los otros subclados y no se han registrado fallecimientos por esta causa.

Las enfermedades que preocupan este verano

De cara a un verano con lluvias, humedad y altas temperaturas, el médico señaló que actualmente se observa un aumento marcado de cuadros gastrointestinales, mucho más frecuentes que los respiratorios.

Las consultas más habituales están relacionadas con diarreas, gastroenteritis, náuseas y vómitos, cuadros que suelen estar vinculados al consumo de agua no segura, alimentos mal conservados, ruptura de la cadena de frío y comidas adquiridas en la vía pública.

“Siempre recalcamos ante cualquier sintomatología, hacer la consulta precoz en las primeras 24 - 48 horas porque estamos viendo mucha automedicación en cuadros de diarreas. Por ejemplo, se están tomando las famosas pastillas negras, loperamida, incluso medicamentos que en algunos casos están contraindicados, porque si estamos frente a una diarrea infecciosa, a una gastritis infecciosa, lo último que uno tiene que tomar es sertal, buscapina o pastillas para cortar la diarrea. Entonces en este sentido, siempre vamos a recalcar, hacer la consulta porque estamos viendo cuadros de pacientes que están llegando ya muy evolucionados por automedicación incorrecta”.

Algunas recomendaciones para evitar las enfermedades gastrointestinales son:

  • Tener cuidado con el agua de red
  • Hervir el agua si hay dudas sobre su potabilidad
  • Higienizar muy bien frutas y verduras
  • Extremar cuidados al consumir comidas crudas
  • También se aconseja ser muy cautelosos al comer fuera del hogar, eligiendo lugares que mantengan adecuadas condiciones de higiene y cadena de frío.
